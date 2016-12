Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Drottning Silvia har förts till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, enligt Kungahuset. Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

I går firade drottning Silvia sin 73-årsdag. Expressen var under fredagen först med att avslöja att drottningen under sent under fredagskvällen fördes till Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt hovets informationschef Margareta Thorgren har drottningen varit förkyld under en längre tid och drabbats av yrsel. Man tog då beslutet att köra drottningen till sjukhuset för provtagningar och observation.

"Hovet bekräftar att Drottningen förts till sjukhus sent i går kväll.

Drottningen har varit förkyld en tid och drabbades under fredagskvällen av yrsel.

Drottning Silvia är kvar på sjukhuset för observation och provtagning. Hon mår efter omständigheterna bra", skriver Margareta Thorgren i ett mejl till Expressen.

På julaftonseftermiddagen kom beskedet att drottningen, på läkares rekommendation, stannar ytterligare en natt.

– Det är planerat nu att hon stannar över natten. Så tas ett nytt beslut i morgon bitti, säger Margareta Thorgren.

Är någon från familjen hos henne?

– Det har varit flera familjemedlemmar och hälsar på henne. Men det är inget vi kommenterar ytterligare, säger hovets presschef Margareta Thorgren.

"Firar som planerat"

Madeleine är med sin mamma på sjukhuset. Foto: Robert Eklund / STELLA PICTURES ROBERT EKLUND

Kungafamiljen firar i övrigt jul enligt planerna.

– De firar som planerat. Julfirandet är privat för kungafamiljen, så vi kommenterar inte det ytterligare. Men det sker enligt planerna, förutom att drottningen är på sjukhus denna julafton, säger Margareta Thorgren.

Det ska inte vara någon försämring som gör att läkaren velat hålla kvar drottningen ytterligare en natt.

– Vi kan bara informera om att drottningen mår bra. Hon är där för observation och provtagning. Eftersom det har gått en bra bit in på julafton har läkarna rekommenderat att hon är kvar över natten, säger Margareta Thorgren och fortsätter:

– Man tar det säkra före det osäkra.

Prinsessan Madeleine följde med till sjukhuset

Drottningen fördes till sjukhus i samband med Drottningholms slottsteaters konsert i Drottningholms slottskyrka. Med till Karolinska universitetssjukhuset följde prinsessan Madeleine. Prinsessan stannade kvar hela natten tillsammans med sin mor.

Drottning Silvia firade sin födelsedag på fredagen traditionsenligt med familjen på Drottningholm. Drottning Silvia har inga officiella uppdrag kvar i kalendern under året.

Nyligen fick drottning Silvia ta emot Bayerischer Stifterpreis. Ett stipendium på 25 000 euro, motsvarande drygt 240 000 kronor, som hon får för sina insatser för barns rättigheter genom World Childhood Foundation. I mitten av december reste hon till München för att delta under prisceremoni. I en intervju med Expressen beskrev hon då sitt arbete som, stundtals, överväldigande. Och sa sedan om glädjen över priset:

– Därför är det klart att ett sådant här pris gör att man känner att det var bra. Att det är viktigt, det man gör. Och att det finns andra som uppskattar det och stöder det.