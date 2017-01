Kritikerna mot USA:s näste president är många - och nu sällar sig prinsessan Madeleines make Chris O'Neill även till skaran.

Det är vännen och modeskaparen Giancarlo Giammetti som lagt ut bilden, som föreställer en skärmdump av Chris O'Neills privata Instagramkonto, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om.

Giammetti, vars konto har 338 000 följare, skriver "Well Said" Chris O'Neill, vilket besvaras med ett hjärta från Chris O'Neill själv.

Chris O'Neill: "Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa"

Här är Instagraminlägget.

Bilden som Chris O'Neill lagt ut föreställer en förkrossad frihetsgudinna, som håller sig för ansiktet. Bildtexten lyder:

”Å alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. I dag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir”.

Hovet: "Det är privat"

Hovets informationschef Margareta Thorgren säger att hovet inte avser kommentera Chris O'Neills Instagram-inlägg.

– Det här är ett inlägg som han har haft bland sina vänner, det är privat, så det är ingenting som hovet kommenterar.

Men nu har det ju nått offentligheten genom ett konto med över 300 000 följare. Är det lämpligt att han kommenterar politik på det här viset?

– Det här är ett uttalande som inte var avsett för offentlig publicering, utan i ett privat sammanhang. Därför kommenterar hovet inte detta.

Chris O'Neill föddes i London, men har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap. Han har bland annat studerat vid Boston University och på Columbia Business School i New York. Chris och prinsessan Madeleine har bott i New York, men flyttade därifrån 2014. Nu bor paret i London.

Chris O'Neills konto på Instagram privat

Chris O'Neills Instagramkonto är privat och har 176 följare. Eftersom kontot är låst kan den som inte följer honom endast se hans profilbild. Tidigare har kontot uppmärksammats eftersom just profilbilen visade den lite uppseendeväckande bilden på två kuddar med texten "Fuck me" och "Fuck you". Efter att kontot blev känt bytta dock Chris O'Neill bild.

Expressen söker hovet för en kommentar gällande bilden.