KU vill skynda på granskningen av Transportstyrelsen

– Min uppfattning är att vi borde ha ett sammanträde i augusti för att kunna börja tidigt med att begära in material och ställa skriftliga frågor till regeringen, säger Andreas Norlén, moderat och KU:s ordförande.

De senaste dagarna har kantats av en regeringskris efter Transportstyrelsens IT-skandal och att Alliansen hotade med att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar.

Två ministrar, infrastrukturministern Anna Johansson och inrikesministern Anders Ygeman, har fått lämna, medan försvarsministern Peter Hultqvist fortfarande hotas av en misstroendeförklaring och kan tvingas lämna i höst. Dessutom ska en KU-granskning göras.

Ordförande överväger att kalla till extra sammanträde i sommar

Enligt rutinerna ska granskningen inledas efter årsskiftet och vara klar under våren 2018.

Nu ser det ut som att konstitutionsutskottet kommer att tidigarelägga den, vilket Ekot rapporterade om först.

– För att vara tydlig. Jag överväger att kalla till ett sammanträde redan i augusti. Jag har inte fattat beslut om att kalla eftersom jag vill samråda med vice ordförande Björn von Sydow. Vi brukar i KU:s granskningsarbete sträva efter att vara överens över blockgränserna. Då vill jag förstås samråda med honom innan jag kallar till sammanträde. Men min uppfattning är att vi borde ha ett sammanträde i augusti för att kunna börja tidigt med att begära in material och ställa skriftliga frågor till regeringen, säger Andreas Norlén, moderat och KU:s ordförande.

Har du varit i kontakt med Björn?

– Vi har haft sms–kontakt men vi har inte talats vid. Vi har inte landat i det här än. Det bör vi göra i början av nästa vecka, säger han.

Andreas Norlén betonar att det inte behöver innebära att granskningen blir färdig tidigare bara för att de börjar med den tidigare.

– Vi skaffar oss extra tid för att göra ett noggrant jobb, säger han.

KD: Utredningen kommer vara tidskrävande

Han är inte ensam om att tycka att arbetet ska inledas redan nu.

– När vi hade det stora Saudiärendet för något år sedan så visade det sig att det var ett enormt material. För att KU ska göra sin sedvanliga mycket noggranna och rättvisa bedömning så krävs det att det får ta den tid det tar och att man får in materialet tidigt. Det gjorde vi då och därför vill vi göra det nu. KU kan mycket väl mötas nästa vecka på ett extrainkallat möte och vi kan då sätta i gång av inhämtningen av allt material för det här IT-haveriet, säger kristdemokraten Tuve Skånberg till Expressen och fortsätter:

– Ordningen är sådan att vi samlar in material som finns tryckt eller inspelat. Från det materialet ställer vi frågor till ministrar, vi börjar med tjänstemän och går sedan till ministrar. Vi samlar in materialet successivt och när vi inte kommer längre i skriftliga frågor tar vi muntliga. En hel del av det här materialet kommer vara hemligstämplat vilket kommer göra att vi kommer behöva ta in Säpo och andra företrädare som berättar om det hemliga materialet.

Ekot har även pratat med Sverigedemokraternas Fredrik Eriksson som även han tycker att granskningen behöver tidigareläggas.

Däremot har Socialdemokraterna inte tagit beslut i frågan, enligt Jonas Gunnarsson (S) som är ledamot i konstitutionsutskottet.

– Vi har inte tagit ställning i vårt parti än. Vi ska ha en diskussion och kommer lämna besked efter det, säger han.

Han kan däremot inte säga konkret när de kommer att ta ett beslut.

Expressen söker Björn von Sydow via Socialdemokraternas presstjänst.