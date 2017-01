Hundratusentals världen över deltar i Women's march och bara i Washington protesterar över en halv miljon mot Donald Trump. Bland dem många amerikanska skådespelare och musiker.

Tillsammans marscherar de på gatorna för kvinnors rättigheter – och mot Donald Trumps kvinnofientliga uttalanden.

– Det är viktigt att låta folk veta att vi inte bara kommer låta de här fyra åren passera, säger demonstranten Katy Walker.

Demonstrationen började redan tidigt på lördagsmorgonen och många som deltar har setts med skyltar och plakat med olika budskap.

Bilder på plakaten sprids nu snabbt i sociala medier under hashtaggen #WomensMarch – och gamla protestbilder blandas med nytagna.

"Jag är bara fyra år gammal, och jag vet att alla är jämlika", står det på en skylt som lyfts upp av en flicka.

En skylt som fått stor spridning under demonstrationen hålls upp av en äldre kvinna: "Jag fattar inte att jag fortfarande måste protestera mot den här jävla skiten", går det att läsa på bilden som är flera månader gammal.

"Mina armar är trötta efter att ha hållit upp den här skylten sedan 60-talet", står det på en annan skylt i samma tema.

Många budskap om kvinnors kraft

Budskapen på skyltarna i protestmarschen varierar från enstaka ord och symboler till längre texter.

"En gång sa min coach att jag springer som en tjej. Jag svarade att han också kunde göra det, om han bara kunde springa lite snabbare", står det på skylten som en flicka visar upp.

"Girlpower", står det på en hemmapysslad skylt som en annan flicka håller framför sig. En annan flicka håller upp sin handskrivna skylt där det står "I can be president".

En annan populär skylt, som bärs av många, är en bild där karaktären prinsessan Leia från "Star Wars" syns, med texten:

"A woman's place is in the resistance".