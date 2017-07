När Elina Malm, 34, passerade skyltfönstret på H&M på drottninggatan i Stockholm när hon fick syn syn på en svart T-shirt. På tyget fanns motivet som föreställer en utklädd cirkusapa.

– Det var precis innan stängning och den fångade min uppmärksamhet, berättar Elina.

Under tisdagen skrev hon ett öppet brev på Facebook och hoppades få en förklaring från H&M.

– Jag blev förvånad över att H&M, som är ett av världens ledande modeföretag, väljer att göra en kollektion som uppmuntrar till djurunderhållning, synonymt med djurplågeri.

T-shirten som Elina Malm såg hänga i skyltfönstret på Drottninggatan. Foto: Elina Malm

Elina Malm brinner för djurrättsfrågor. För henne känns det självklart att föra djurens talan då de inte kan göra det själva. Just den här T-shirtens motiv tycker hon är under all kritik.

– Med den här typen av motiv visar man utåt att det är okej att gå på cirkus med exotiska djur, säger hon.

"Okunskap"

Enligt den internationella djurrättsorganisationen World Animal Protection fångas tusentals vilda djur varje år för att sedan misshandlas för att de ska uppträda för turister.

Varför tror du du att den här typen av tryck fortsätter finnas?

– Okunskap. Just därför är djurrättsorganisationernas arbete så viktigt. De jobbar dagligen med den här typen av frågor.

Enligt H&M själva tillämpar de några av de strängaste reglerna för djurens välmående i världen, säger Elina Malm, som tidigare har arbetat som modejournalist.

– H&M gör många bra saker. De är emot djurtester och säljer inte päls.

Därför blev hon extra förvånad över motivet.

– Jag blir besviken att de väljer att göra en kollektion som uppmuntrar till djurunderhållning.

– Genom tortyr, misshandel och svält får man en tiger att sitta på det viset som H&M:s motiv föreställer på en av t-shirtarna, säger hon.

Det är viktigt för henne att understryka att alla kan göra fel. Därför har hon försökt få kontakt med H&M, men utan framgång.

– Jag vill veta resonemanget bakom det här beslutet och hur det blev så här, säger Elina Malm.

– För mig gör det ingen skillnad om plaggen hade haft ett foto med en cirkustiger eller som i det här fallet ett broderi-tryck, budskapet är detsamma i mina ögon.

H&M: "Tråkigt"

I ett meddelande till Elina ber H&M om ursäkt. I meddelandet står det att djurvälfärd är viktigt för företaget.

Till Expressen svarar Johanna Dahl, presskommunikatör på H&M, att det är tråkigt att Elina tar upp kritiken.

– Vi tycker att det är tråkigt om någon väljer att dra den parallellen, något som vi inte känner igen oss i.

Enligt henne har många varumärken länge haft liknande motiv.

– Den här typen av illustrationer har legat i modebilden för barn och vuxna ett längre tag hos många varumärken och vi kan se att det uppskattas av våra kunder.