Runt 4 000 ton partiklar släpptes i luften under nyårsfirandet, rapporterar SVT.

Att fyrverkerier påverkar vår miljö negativt genom att giftiga ämnen släpps ut är ingen nyhet. Det leder bland annat till att städer at hälsofarliga partiklar hamnar i luften, partiklar som är skadliga att andas in. I Tyskland såldes det fyrverkerier och smällare för sammanlagt en miljard kronor i år och under nyårsnatten släpptes det ut runt 4 000 ton partiklar i luften rapporterar SVT och hänvisar till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung.

Dessa luftburna partiklar benämns som PM10, och har en diameter på under å 0,01 millimeter. EU har satt upp ett gränsvärde på 50 mikrogram (μg) PM10 per kubikmeter.

Leda till döden

På flera platser i Tyskland, bland annat i Frankfurt, Wiesbaden och Baden-Wuerttemberg. överstegs det värdet rejält. Värst var det i München. På nyårsdagen uppmättes där ett värde på 1 346 μg PM10 per kubikmeter luft.

Fyrverkeripjäser efterlämnar inte bara rök- och askpartiklar utan även förhöjda halter av metalljoner som ytterligare kan försämra hälsan för människor. Bland annat kan dessa partiklar leda till luftvägssjukdomar och i värsta fall döden.

Siffror från den Europeiska miljöbyrån är alarmerande. Omkring en halv miljard människor dör varje år till följd av luftföroreningar - något som nu väckt debatt i Tyskland. Bland annat har det kommit krav på att man bör förbjuda icke-sanktionerade fyrverkerishower på flera håll i landet.

I Kina, där man sedan länge har stora problem med luftföroreningar, beslutade man att förbjuda fyrverkerier helt i vissa städer inför det kinesiska nyåret 2016.