Det var strax efter midnatt lokal tid som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in sin överklagan av en federal domares beslut att tillfälligt stoppa inreseförbudet för personer från sju i huvudsak muslimska länder.

Den federale domaren i Seattle gjorde bedömningen att de stämmande parterna, delstaten Washington och delstaten Minnesota, har tillräckligt mycket på fötterna för att kunna gå segrande ur en rättslig tvist. Personer från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen, med giltiga visum, får därmed resa in i USA igen.

Foto: Susan Walsh / AP TT

Donald Trump: "Öppnar för potentiella terrorister"

I sin överklagan skriver justitiedepartementet att beslutet att häva inreseförbudet innebär "fara för allmänheten" och det "ifrågasätter presidentens omdöme när det gäller landets säkerhet", rapporterar CNN.

President Donald Trump har under veckan utryckt sin ilska mot domarens beslut, bland annat på Twitter.

”Domaren öppnar upp vårt land för potentiella terrorister och andra som inte har vårt bästa för ögonen. Dåliga människor är mycket glada!”, skrev han bland annat.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 februari 2017

De tre domare som nu troligtvis ska ta ställning till överklagan är William Canby, som utsågs av president Jimmy Carter, Richard Clifton, som utsågs av George W. Bush och Michelle Friedland, som utsågs av Barack Obama.

