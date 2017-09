I det nyzeeländska valet på lördagen fick konservativa partiet National 46 procent.

Bill English säger att han nu ska inleda samtal med nationalistiska partiet New Zealand First, som knep 7,5 procent.

– Vi behöver skynda på den processen, säger English enligt The New Zealand Herald.

Labourledaren Jacinda Ardern. Foto: NICK PERRY / AP TT NYHETSBYRÅN

Kan bli samarbete med nationalister

Han lyfte i valet fram sin erfarenhet och landets ekonomiska tillväxt och kom med löften om skattesänkningar. Till sin hjälp för att bilda en regering kommer det antingen bli en minoritetsregering eller en koalition med nationalistiska New Zealand First.

New Zealand Firsts ledare Winston Peters säger enligt The New Zealand Herald att han ska prata med sin partiledning innan han uttalar sig mer.

– Vi sitter inte på alla korten, men vi sitter på de viktigaste korten, säger Peters enligt The New Zealand Herald.

Rekordmånga röstade i det nyzeeländska valet

Miljöpartiet Green fick 5,8 procent. Arbetarpartiet Labour hamnade på 35,8 procent.

– Vi hade naturligtvis hoppats på ett bättre resultat, säger Jacinda Ardern, nykomlingen som Labourledare, enligt The New Zealand Herald.

Det slutliga valresultatet, där också utlandsrösterna ingår, kommer först den 7 oktober. I valet röstade 1,2 miljoner av landets knappt fem miljoner invånare, vilket är rekordmånga enligt valmyndigheten.