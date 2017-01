Foto: Will Dickey-- / AP TT NYHETSBYRÅN

"Hon ser ut precis som sin pappa (bilden)", säger hennes farmor Velma Aiken. Foto: Will Dickey-- / AP TT NYHETSBYRÅN

Beskedet slog ned som en bomb i fredags när polisen i Jacksonville, Florida, meddelade att man hade hittat Kamiyah Mobley vid liv och oskadd, efter att hon som nyfödd kidnappats från BB för 18 år sedan.

De sista spåren efter flickan var länge gryniga övervakningsbilder från sjukhuset som visade hur en kvinna, utklädd till sjuksköterska, hade försvunnit från sjukhuset med henne i famnen.

Bekräftat genom DNA-test

När polisens kalla fall-grupp nyligen fick ett intressant tips ledde det dem till staden Walterboro, South Carolina. Där tog de ett DNA-test på en 18-årig kvinna med samma födelsedag som Kamiyah Mobley - och resultatet har nu visat att hon verkligen är den kidnappade flickan.

Hon har vuxit upp med namnet Alexis Manigo - i tron om att Gloria Williams, 51, har varit hennes biologiska mamma.

Gloria Williams sitter nu frihetsberövad misstänkt för att ha kidnappat flickan. Genom förfalskade dokument fick hon in "Alexis Manigo" i systemet och under hela uppväxten har flickan således kunnat leva ett normalt liv, rapporterar New York Post.

Försvarar sin "mamma"

Efter uppdagandet har den misstänkta kidnapparen fallit i onåd hos många - men hon försvaras av sitt offer. I fredags grät Kamiyah Mobley fram ordet "mamma" när hon fick träffa Gloria Williams genom ett säkerhetsfönster.

Försvaret har fortsatt i inlägg på Facebook:

"Hon uppfostrade mig med allting jag behövde och framför allt allting jag ville ha. Min mamma är ingen brottsling."

"Men ignoranta människor kommer inte förstå det."

Farmor: "Hon är lik sin pappa"

Samtidigt har hon nu en helt ny familj att förhålla sig till - den som berövades sin nyfödda dotter för 18 år sedan. Redan nu har de talat med varandra genom videochatt.

– Hon ser ut precis som sin pappa, säger hennes farmor Velma Aiken till AP.

– Hon beter sig som att hon alltid har varit i kontakt med oss. Hon har sagt att hon kommer och besöker oss snart.