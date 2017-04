Ivanka Trumps klädvarumärke har stämts av Aquazzura – var pumps bars av den argentinska presidenthustrun i Vita Huset under torsdagen. Foto: Hermann Bredehorst / POLARIS POLARIS IMAGES

Ivanka Trumps klädvarumärke har stämts av Aquazzura – var pumps bars av den argentinska presidenthustrun i Vita Huset under torsdagen. Foto: Hermann Bredehorst / POLARIS POLARIS IMAGES

USA:s president Donald Trump tog under torsdagen emot Argentinas president Mauricio Macri. Kostymer och slipsar i all ära, men när det kom till modekampen under statsbesöket var det de båda presidentfruarna som plockade flest poäng.

Melania Trump, som vanligtvis brukar hålla sig till designerkläder av det elegantare slaget, stack ut ordentligt. På sig hade hon en militärinspirerad dräkt från lyxmärket Altuzarras vårkollektion 2017, av designer "Feday". Dräktjackan är i materialet gabardin, har pytonormsmönstrade detaljer – och en prislapp på cirka 26 000 kronor. Den matchande kjolen går på ungefär 10 000 kronor.

Till den olivgröna dräkten bar hon ett par pytonmönstrade Manolo Blahnik BB-pumps som adderar ytterligare 5 000 kronor till den lyxiga utstyrseln.

Modematch! Under statsbesök där Argentinas president Mauricio Macri möte USA:s dito Donald Trump var det presidentfruarna Juliana Awada och Melania Trump som drog till sig mest uppmärksamhet med sina kläder. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Känsligt val av Awada

Men det var inte bara den amerikanska presidenthustruns kläder som drog till sig blicka i Vita huset under torsdagen. Juliana Awada, fru till den argentinske presidenten, bar en knallröd pennklänning med långa ärmar och en peplumdesign vid höfterna. Klackskorna till klänningen var dock det som kanske väckte allra mest uppmärksamhet i Vita huset.

Hennes röda Aquazzura-pumps värda 6 000 kronor kan se ut som ett stilrent och bra val att matcha klänningen med. Om det inte vore för den lilla detaljen att varumärket har stämt Ivanka Trump.

Presidentfruarna Juliana Awada och Melania Trump untaför Vita huset. Foto: Michael Reynolds / Epa / TT

Anklagas för designstöld

Presidentdotterns varumärke har drabbats av flera stämningar det senaste året. I mars lämnade den exklusiva San Francisco-butiken Modern Appealing Clothing som har lämnat in en grupptalan vid en domstol i Kalifornien. De menade att hon fått en otillbörlig konkurrensfördel av sin position i Vita huset.

Den rättsliga drabbningen med Aquazzura började dock redan förra sommaren. I det fallet gäller anklagelsen designstöld.