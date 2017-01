Hyreslägenheter i Stockholms innestad är svåra att få tag i men nu visar tidningen Scoops avslöjande att det finns en genväg – att gå via kungen. Kungen bestämmer själv vilka personer som ska bo i de 350 lägenheter som staten äger. Inte en enda av lägenheterna förmedlas via bostadsförmedlingen och det går inte att ställa sig i kö för att få en av dem. Både släktingar till kungafamiljen samt flera kändisar har fått exklusiva lägenhetskontrakt i Stockholm av just kungen.

Flera kända namn som får våningar av kungen

Bland namnen finns förutom anställda inom hovet bland annat kungens syster Christina Magnusson, före detta ÖB Bengt Gustafsson, före detta kabinettssekreterare Frank Belfrage, operasångerskan Kjerstin Dellert samt M-politikern och prins Carl Philips mentor Michael Storåkers, enligt Scoop och Aftonbladet.

Kjerstin Dellert har fått sin bostad av kungen. Foto: Christian Örnberg

Hyrorna för de aktuella lägenheterna är dessutom i flera fall lägre än på andra platser i Stockholm. Ett exempel som Scoop tar upp är en lägenhet i Drottningholmsparken på 202 kvadratmeter som har en hyra på 12 812 kronor. Den jämförs med en hälften så stor nybyggd lägenhet i Flemingsberg i södra Stockholm där hyran ligger på 13 508 kronor.

Även före detta kabinettsekreterare Frank Belfrage har fått sin bostad av kungen. Foto: Tommy Pedersen

Ordförande i Hyresgästföreningen, Marie Linder, reagerar starkt på avslöjandet.

- Det finns en frivillig överenskommelse bland fastighetsägarna i Stockholm om att hälften av alla lägenheter ska förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen. Den regeln bör självklart gälla även för dessa lägenheter, säger hon till Aftonbladet.

Hovets slår tillbaka

Hovet gick under måndagen ut med ett pressmeddelande med anledning av Scoops avslöjande och förklarade hur lägenheter fördelas och hur hyrorna sätts i de aktuella fastigheterna: "Respektive förvaltare (Statens Fastighetsverk eller Kungl. Djurgårdens förvaltning) sätter hyran. Detta sker på samma sätt som på den vanliga hyresmarknaden”, skrev hovet på sajten Kungahuset.se.

Michael Storåkers. Foto: Suvad Mrkonjic

Hovet förklarade också i pressmeddelandet hur lägenheterna fördelas:

"Den absoluta merparten av bostäderna bebos av Kungl. Hovstaternas nuvarande eller pensionerade medarbetare. Ibland händer att en bostad inte blir uthyrd, oftast beror detta på att bostaden är stor och har en hög hyra, eller att den ligger långt ifrån någon arbetsplats. I dessa fall hyrs bostäderna ut till externa hyresgäster.”

"Då bostäderna ofta ligger inom eller i närheten av skyddsobjekt som kräver särskild hänsyn lämnas bostäderna inte till bostadsförmedlingen."