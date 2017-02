Foto: The Army in London/Facebook

Här är den uppmärksammade bilden från Brunei. Foto: The Army in London/Facebook

En bild på ett antal medlemmar ur brittiska The Household Cavalry har fått Facebook-användare att klia sig i huvudet de senaste dagarna. Bilden visar ett antal soldater som gömmer sig i djungeln i Brunei.

Och man kan väl minst sagt säga att de är välkamouflerade.

Bilden lades upp i söndags på Facebook-sidan "The Army in London" med uppmaning: "Kan du hitta dem? Skriv i kommentarsfältet hur många du kan se så kommer vi att publicera svaret nästa vecka."

Tidningen Daily Mail, som också har uppmärksammat bilden, skriver att den togs under en månads lång övning i Brunei där soldaterna ska träna på spaning och patrullering i en av världens tuffaste miljöer.

Drottningens livvakter

The Household Cavalry är den äldsta enheten inom Storbritanniens försvarsmakt med traditioner ända bak till 1660-talet. Den består av två regementen som heter The Life Guards och The Blues and Royals (kavalleriregementet) – och de fungerar som drottning Elizabeths livvakter.

Drottning Elizabeth II. Foto: Rex / REX REX FEATURES

Flera kända ansikten har tillhört The Household Cavalry, bland annat de båda brittiska prinsarna William och Harry (som tillhörde The Blues and Royals) – samt sångaren James Blunt (som tillhörde The Life Guards).

Inte många gissade rätt

Men tillbaka till bilden – hur många soldater såg du egentligen?

När "The Army in London" publicerade facit på sin Facebook-sida kunde det konstateras att inte särskilt många hade prickat in rätt antal.

Svaret: Tolv stycken kamouflerade soldater dolde sig bland buskarna och träden.

Här nedan ser du var de gömde sig.