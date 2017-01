Kuppen mot juveleraren Gregg Ruth på New Yorks 36:e gata (bilden föreställer företagets sajt) genomfördes på ett mycket välplanerat sätt.

När polisen bevakade nyårsfirandet på Times Square i New York tros de ha kommit undan med ett byte värt över 50 miljoner kronor, skriver New York Post .

Kuppen mot juveleraren Gregg Ruth på New Yorks 36:e gata genomfördes på ett mycket välplanerat sätt enligt vad polisen misstänker. Samtidigt som polisen koncentrerade sina resurser, med en styrka på omkring 7 000 poliser, till det traditionella firandet vid Times Square, inväntade tjuvarna rätt tillfälle.

Använde hammare och kofot

Klockan 00.01 tog de sig in i byggnaden och använde hammare och kofot för att komma in i ett rum där det fanns fyra kassaskåp. De innehöll bland annat armband och andra smycken av guld och diamanter. Det totala värdet av bytet beräknas till drygt motsvarande 50 miljoner kronor, skriver New York Post.

På en övervakningsfilm syns hur minst två av kassaskåpen var olåsta och att tjuvarna lätt kunde fylla sina ryggsäckar. På filmen syns också hur en gärningsman talade i telefon när han öppnade ett av de övriga kassaskåpen, vilket kan ha tytt på att en fjärde person gav honom koden till kombinationslåset, uppger en källa enligt New York Post.

Misstankar om insiderjobb

Utrymmet ligger avskilt på våning sex i den 16 våningar höga kontorsbyggnaden och har inga skyltar som säger att Gregg Ruth ligger där, vilket väckt misstankar om att det rörde sig om ett insiderjobb.

– Jag tycker det är konstigt att de på chans försökte med den våningen i den här byggnaden. Hur skulle någon kunna veta att det fanns här? Det är riktigt märkligt, säger en byggnadsarbetare i fastigheten till New York Post.

Gregg Ruth säljer sina juveler vidare till butiker i bland annat New York och är specialiserade på bland annat ovanliga gula och rosa diamanter.

Poliskällor i New York uppger att inbrottsligan fortfarande är på fri fot.