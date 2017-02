JUST NU: Trump lämnar i helikopter

Det var vid tretiden på onsdagseftermiddagen som president Donald Trump och hans dotter Ivanka klev ombord på helikoptern Marine One på gräsmattan utanför Vita huset i Washington DC, rapporterar The Hill.

Målet för den oannonserade resan var en hedersceremoni för 36-årige elitsoldat William "Ryan" Owens från Illinois som dödades under en militäroperation i Jemen för några dagar sedan, uppger AP.

