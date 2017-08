JUST NU: Trump håller tal efter oroligheterna

Donald Trump höll under måndagskvällen svensk tid sitt första tal efter helgens dramatiska händelser i Charlottesville. Han fördömde de vit makt-rörelser som samlades för att demonstrera i lördags. I samband med demonstrationerna dog en 32-årig kvinna och två poliser.

– Händelserna i Charlottesville utreds som en terrorattack. Alla skyldiga kommer att hållas ansvariga. Rättvisa kommer skipas. Som jag sa i lördags fördömer vi det här våldet. Den här typen av våld har ingen plats i Amerika, sa Donald Trump och fortsatte:

– Oavsett färg på vår hud lever vi under samma lagar, vi hyllar samma flagga och vi är alla gjorda av samma Gud.

Donald Trump kallar krafterna som visade sig i Charlottesville i helgen för ondska och säger att USA är en nation grundad på sanningen om att alla är lika inför lagen.

"Bemöter hat med kärlek"

Trump säger att han sörjer tillsammans med de bortgångna och deras familjer.

– Amerika bemöter hat med kärlek, fortsätter presidenten.

Under lördagen utlystes undantagstillstånd i amerikanska delstaten Virginia efter att högerextremister och motdemonstranter drabbat samman under evenemanget "Unite the Right".

En person dog när en bil rammade en folkmassa och sammanlagt 34 skadades, i bilattacker och sammanstötningar. Ytterligare två personer – två poliser – omkom i en helikopterolycka i samband med demonstrationen.

Läs mer: Mammans sorg efter mördade Heather Heyer

Nu ska president Donald Trump uttala sig om händelserna. Han har tidigare fått kritik för att hans uttalanden har varit för flata. Hans första uttalande kom via twitter:

"Vi måste alla enas och fördöma allt som hat står för. Det finns ingen plats för den här typen av våld i Amerika. Låt oss enas som en!"

Läs mer: Interna ilskan mot Trump: Kalla ondskan för vad det är