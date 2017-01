Julian Assange öppnar för att åka till USA

I slutet av förra veckan sa Wikileaks-grundaren Julian Assange, som varit fast på Ecuadors ambassad i London i fyra och ett halvt års tid, där han håller sig undan brittiska myndigheter, att han bara hade ett villkor för att låta sig gripas och utlämnas till USA:

Att visselblåsaren Chelsea Manning, som läckte amerikanska militära hemligheter till Wikileaks, skulle släppas från fängelset.

Och på tisdagen kom så nyheten: Barack Obama förkortar Chelsea Mannings fängelsestraff. 2013 dömdes hon till 35 års fängelse, något som Obama nu stänkt. I stället släpps Chelsea Manning redan i maj i år.

– Chelsea Manning avtjänar ett fängelsestraff. Det hon gjorde går inte ostraffat. Jag tror inte att det är det intrycket man får. Enligt min åsikt, hon medverkade i rättegången, hon tog ansvar för sitt brott, straffet hon fick var ... väldigt oproportionerligt sett till vad andra fått. Hon har tjänat en stor del av straffet, och det kändes rimligt att korta hennes straff, sa Barack Obama vid sin sista presskonferens som USA:s president på onsdagen.

Till följd av Obamas beslut om Chelsea Manning säger Wikileaks-grundaren nu, enligt brittiska Sky News, att han fortfarande kan tänka sig att överlämnas till USA.

WikiLeaks founder Julian Assange says he stands by his offer to go to the U.S. now that Chelsea Manning is being released