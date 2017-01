Jordbävning har inträffat i Italien

Jordbävningen inträffade vid 10.30-tiden och dess epicentrum var i Montreale, en stad in L’Aquila-provinsen, knappt tio mil norr om Rom. Boende i Abruzzo, Rom, Lazio och Marche uppges ha känt de tre skalven, rapporterar nyhetsbyrån Ansa.

Det första skalvet, klockan 10.25, uppmättes till 5,4 på Richterskalan. Klockan 11.14 kom ett andra, kraftigare skalv på 5,7. Och tolv minuter senare kom det tredje skalvet som mättes till 5,3.

Skickat upp helikoptrar

Enligt nyhetssajten The Local har räddningstjänsten skickat upp helikoptrar för att få en överblick, men i nuläget finns det inga uppgifter om personskador eller materiella skador.

Förutom dagens skalv har invånarna i just Abruzzo haft stora problem i veckan. Omkring 100 000 hushåll har varit utan ström på grund av kyla och snö, skriver Ansa. Enligt Sky News har det snöat oavbrutet i 36 timmar.

Reuters: An earthquake has been felt in the Italian capital Rome — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 18 januari 2017

Melker Hallberg, fotbollsproffs i klubben Ascoli. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Melker Hallberg, fotbollsproffs i klubben Ascoli, befinner sig bara ett par mil från skalvets epicentrum.

– Jag satt och pratade på Skype med en polare och kände att det började vibrera lite lustigt i bordet. Då förstod jag direkt vad det var med tanke på att det har varit några stycken jordbävningar här nere, sedan jag flyttade hit. Man blir lite rädd direkt, och jag förstod att det var på gång. Sen, när jag hade rest mig upp, så började huset skaka ganska mycket. Sen dess har jag stått ute på torget.

Du vill inte vara inomhus?

– Nej.

Du har varit med om flera olika jordbävningar. Om du jämför, är det här en av de mest intensiva?

– Nej, absolut inte. De tidigare har det skakat ännu mer. Men det kändes ändå ordentligt och man blir väldigt rädd, och vill bara ut så fort som möjligt.

Italy hit by another big #earthquake at 10.25am local time. Not clear yet whether anyone has been hurt...epicentre in the mountains. https://t.co/M7MlRuxbhe — Nick Squires (@NickSquires1) January 18, 2017

Dagens jordbävning inträffade bara några kilometer från staden Amatrice där nästan 300 personer omkom och tusentals byggnader förstördes i den kraftiga jordbävningen i augusti förra året.

Italy has just been hit by yet another #earthquake. I clearly felt it in our flat in Rome. Swaying lights.https://t.co/YSkZH0V2pk — Nick Squires (@NickSquires1) January 18, 2017

Seeing earthquake while being in video chat with colleague. Scary #earthquake #Italy — Karlis Upitis :flag-lv: (@karlis_upitis) January 18, 2017

