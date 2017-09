Johan hade hiv i nästan 30 år utan att veta om det

Johan, 52, hade hiv under nästan 30 år utan att veta om det. Foto: Daniel Ingmo

Johan, 52, hade hiv under nästan 30 år utan att veta om det. Foto: Daniel Ingmo

Johan, 52, hade hiv under nästan 30 år utan att sjukdomen upptäcktes.

När Johan, 52, fick beskedet att han har hiv och har levt med sjukdomen i nästan 30 år utan att veta om den kom det som en fullständig chock.

Det var i början av förra sommaren, efter en cykelresa i Grekland, som han fick svårt att andas och vartefter sommaren gick blev det värre.

– Jag tog förmodligen ut mig totalt i värmen som gjorde att en bakterie fick fäste i lungvävnaderna som då sedan utvecklades till svampbildning, säger han.

Till slut kunde jag knappt gå

Johan fick svårare och svårare att andas och i slutet av sommaren fick han hög feber som penicillin inte bet på. När han sökte vård sa läkarna att de inte visste vad han drabbats av.

– Till slut kunde jag knappt gå, jag kröp till kylen för att hämta mat, då blev jag skickad till Södersjukhuset, säger Johan.

Efter flera dagars undersökningar kom orden från en läkare som skulle kasta omkull hans värld "du har hiv".

Men egentligen börjar historien långt tidigare, för nära 30 år sedan.

– Det är svårt att veta exakt när jag smittades. Det är någon gång mellan 1988–1990, efter det hade jag fasta förhållanden, säger Johan.

Hiv och aids Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat samlag. Genom att inte ha oskyddat sex kan du skydda dig mot hiv. Det finns inget botemedel mot hiv men det finns mediciner som bromsar upp sjukdomen. Utan mediciner leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids. Källa: Vårdguiden

Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat samlag. Foto: COLOURBOX

Under 00-talet smög sig hälsoproblemen på

Livet rullade på under 90-talet och 00-talet. Han skaffade barn, levde familjeliv, byggde hus, separerade. Att han skulle kunna vara hivsmittad fanns inte på kartan.

Under alla år har Johan levt ett aktivt liv med mycket träning. Men just fysisk aktivitet ledde ofta till sjukdomar och infektioner och under 00-talet smög sig hälsoproblemen på.

– Med facit i hand är det sjukdomen som har gjort att jag har haft lunginflammation tre gånger, bältros och flera halsinfektioner. Jag har inför mig själv haft rationella förklaringar varje gång, att det berott på stress eller överbelastning. Sjukvården borde väl någonstans gått in här och testat mig, säger Johan.

Sjukvården borde väl någonstans gått in här och testat mig

Han fortsätter:

– Förmodligen har kroppen själv hållit ner sjukdomen under många år. Men när man kommer i medelåldern brukar immunförsvaret bli svagare per automatik.

När Johan ser tillbaka på dagen då han fick reda på att han har hiv känner han att beskedet förmedlades slarvigt.

– Det var som att falla ner i en avgrund, jag fick bearbeta den första chocken helt själv. Dagarna efter låg jag på avdelningen och tittade ut genom fönstret och tänkte nu är livet slut, säger han.

Tidiga symptom på hiv Ungefär två till tre veckor efter att man fått hiv får en del en så kallad primär hivinfektion. Då kan du till exempel få •feber •ont i halsen •svullna, ömma lymfkörtlar •diarré •muskelvärk •huvudvärk •ljusröda, oregelbundna utslag på ryggen och bröstkorgen, och ibland också i ansiktet, på armar och ben Källa: Vårdguiden

”Jag visste att de skulle bli oroliga och förstörda”

Tiden efter diagnosen ägnades mycket åt smittspårning. För att förhindra att sjukdomen sprids var Johan tvungen att uppge alla kvinnor han haft sex med.

– Jag förstår att jag var tvungen att ge namn som de ska kunna kontakta. Men vården ville att jag skulle kontakta vissa av kvinnorna själv. Jag visste att de skulle bli oroliga och förstörda och att jag skulle behöva ta hand om dem och det kände jag inte att jag klarade av, säger Johan.

Nu inser han att spårningen av personer som han kunde ha gett hiv-smittan till kändes som en börda.

Jag har fått kämpa på som tusan

I dag äter Johan mediciner för sjukdomen, men immunförsvaret är kvaddat och det kommer att ta lång tid att bygga upp det igen.

– Jag gick tillbaka till jobbet ganska tidigt och har fått kämpa på som tusan. Jag hade en lång förkylning, olika hudproblem och allmänna besvär en lång tid, med ett otal olika medicinkurer. Jag känner att jag inte riktigt har fått bearbeta det här, säger han.

Johan har valt att vara öppen med sjukdomen och berättat om den för familj, vänner och nya kvinnor som han träffat.

– Jag har mött acceptans. Det känns ändå ganska hårt och orättvist att få veta det efter så många år, säger han.

Sena symptom på hiv Efter en längre tid, oftast flera år, kan du få de första tecknen på att ditt immunförsvar är försvagat. Det kan visa sig som trötthet nattliga svettningar bältros mjälleksem i ansiktet svamp i munnen Källa: Vårdguiden

Sjukvården i Sverige missar ofta att testa patienter för hiv

Livet i dag jämfört med innan han fick veta att han har hiv är väldigt annorlunda. Nu brottas han mer med existentiella frågor.

– I framtiden vill jag att stigmat kring hiv ska minska. Jag hoppas själv kunna bidra till att fördomarna kring smittan kan minska. Sedan hoppas jag att jag inte får följdsjukdomar. Jag är orolig för framtiden och det gör att jag just nu lever för dagen och försöker ta till vara på det lilla.

Johan är inte ensam om att få reda på sjukdomen sent. Riksförbundet Noaks Ark arbetar med att förebygga hiv och att stödja sjuka. I dag släpper de en ny rapport som bland annat handlar om att sjukvården i Sverige ofta missar att testa patienter för hiv.

Det riskerar att leda till svåra konsekvenser för de som smittats men det bidrar även till fortsatt smittspridning.

Vården borde tänka på att man ska ta ett hiv-test

Anders Sönnerborg är överläkare och hiv-expert på Karolinska institutet.

– Egentligen borde det inte vara svårt att upptäcka sjukdomen, det är tydliga symptom och själva diagnosen är väldigt enkel, säger han och fortsätter:

– Vården i Sverige fungerar väldigt bra, det leder i sin tur att hiv inte uppmärksammas speciellt mycket. Det blir en okunskap som egentligen inte borde finnas.

Vad kan vården göra för att bättre fånga upp smittade?

– Vården borde tänka på att man ska ta ett hiv-test, sedan finns det en viss ovilja eller okunskap att fråga om hiv-test inom vården. Det ligger psykologiska mekanismer bakom detta, man är osäker på hur man ska hantera situationen. Trots att det är 2017 finns det beglänsningar i hur man diskuterar sexualitet.