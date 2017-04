Jinpings uppmaning till Trump om Nordkorea

Den 6 april möttes de för första gången – USA:s president Donald Trump och Kinas motsvarighet Xi Jinping. Platsen var Trumps privata klubb Mar-A-Lago i Palm Beach, Florida.

– Jag har inte fått igenom någonting, inte ett dugg, skämtade Trump om samtalet med Xi Jinping men tillade att de har utvecklat en "vänskap".

Före mötet med Kinas ledare skrev Donald Trump på Twitter att ”Nordkorea lekt med USA i åratal” och att Kina inte gjort mycket för att förhindra det.

Det spända läget mellan USA och Nordkorea har, efter mötet i Florida, fått Kinas president att ta till orda. I ett telefonsamtal med den amerikanske presidenten manar Xi Jinping, enligt AFP, Trump till återhållsamhet när det gäller Nordkorea – och det spända läget som råder mellan de båda nationerna.

#BREAKING In call with Trump, Xi urges 'restraint' on N. Korea: report