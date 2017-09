Japanska prinsessan ger upp sin titel – för att gifta sig med sitt livs kärlek

I maj kom nyheten om att prinsessan Mako, barnbarn till Japans kejsare Akihito, hittat kärleken. Eftersom pojkvännen inte är av kunglig börd skulle hon förlora sin kungliga status vid giftermål.

Hon var redan då öppen med att hon var villig att gifta sig med honom ändå.

Nu har hon bestämt sig.

Nu har prinsessan förlovat sig med sin stora kärlek, Kei Komuro, rapporterar den japanska public service-kanalen NHK World. Den japanska regeringsbyrån Imperial Household Agency meddelade nyheten, som är det första steget i äktenskapsprocessen som förväntas sträcka sig flera månader framåt.

– I dag meddelar vi att prinsessan Mako förlovar sig med Mr Kei Komuro. Det är med stor glädje som de förlovar sig, säger företrädaren Shinichiro Yamamoto.

Lämnar den kungliga familjen

Kärlekshistorien tog fart när Mako träffade Kei Komuro på en restaurang 2012 när de båda studerade vid International Christian University i Tokyo.

'First I was attracted by his bright smiles like the sun.'

– Först attraherades jag av hans leende som lyser som solen, sa Mako på en presskonferens, skriver Daily Mail.

Nu kommer prinsessan Mako få betala ett högt pris för sin kärlek. Eftersom pojkvännen inte är av kunglig börd förlorar hon sin kungliga status och tvingas således lämna kejsarfamiljen när hon gifter sig med Komuro.

Enligt japansk lag måste en prinsessa lämna den kungliga familjen om hon ingår äktenskap med en man av folket.

Kei Komuro är 25 år, arbetar som juridisk handläggare och studerar företagsjuridik.

Tillkännagivandet om förlovningen var planerad att ske tidigt i juli men försenades på grund av en katastrof orsakad av kraftigt regn i västra Japan.

Bröllopet uppges vara planerat till till nästa år.

– Det är inte rätt tid för mig att säga något nu men jag kommer att uttala mig när tiden känns rätt, sa Kei Komuro när han frågades ut om förlovningen i en intervju med BBC.