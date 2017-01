"Jag tror att någon vill ta död på nattlivet här"

39 personer miste livet och flera av det sjuttiotalet skadade svävade under söndagen mellan liv och död.

Istanbul var under söndagen en stad i skräck och ilska, efter den kallblodiga terrorattacken mot nattklubben Reina under nyårsnatten.

Den unge läkaren säger att han redan har sett för mycket, på för kort tid. Nu är han rädd:

– Det heter att vi ska stå upp mot terrorn och kämpa för den sista turisten. Det heter att vi inte får hänge oss åt rädsla. Men det stämmer inte! Vi är alla rädda. Livrädda, säger läkaren som just har arbetat en hel natt med att försöka rädda liv på sjukhuset Sisli eftfal dit många av offren från nattklubben Reina fördes.

Han är så rädd att han inte vågar gå ut med namn och bild, säger han när han lyfter upp sin femårige son i knät. Några minuter innan satt han och drack en kaffe med ett par kolleger. De hade alla tårar i ögonen. De hade alla blixtinkallats till sjukhuset när terrorlarmet gick. Igen.

Många av offren efter attacken fördes till sjukhuset Sisli eftfal. Foto: Magnus Falkehed

– Jag arbetade under attacken mot fotbollsstadion häromveckan. Men det var efter kuppförsöket i somras som vi verkligen fick börja vänja oss vid att behandla krigsskador, säger läkaren.

"Kanske 500 personer som mördats"

– Vi lider alla av posttraumatisk stress, säger han. Så fort han är färdigutbildad som specialistläkare tänker han lämna Turkiet. Det är inte av bekvämlighet. Jag vill bara rädda våra liv! Det här går åt helt fel håll, säger han.

Hans unga fru som också arbetar inom vården nickar sakta.

– Bara de senaste två åren har vi haft tio-femton explosioner och kanske femhundra personer som mördats, säger den unge läkaren.

Inne i det slitna sjukhuset ligger tre patienter och kämpar för sina liv. En kvinna har flera kulor överkroppen, på båda sidor. En annan blev träffad i huvudet.

Därför är offren svåra att känna igen

Av de 39 offer som föll offer för attacken på den kosmopolitiska stjärnklubben var fem turkar, 16 var utlänningar och de övriga hade på söndagskvällen ännu inte identifierats.

Det är en av de tragiska lärdomarna från terrorattacken mot Bataclan i Paris i november 2015 då 90 personer dog. När någon skjuter med automatkarbin in i en flyende folkmassa är det många av offren som är svåra att känna igen. Kulorna går in i bakhuvudet och lämnar efter ett ofta oigenkännligt ansikte i det långt större utgångshålet. Eller ett ansikte som man av humanitet inte kan begära att en anhörig ska behöva identifiera.

Så ser grymt är terrorns verkliga ansikte.

– Gud ske lov, brister Aymen Salibé, en marockan från Casablanca ut i sjukhuskorridoren när han får höra att hans väninna hade klarat sig med livet i behåll och utan allt för stora, fysiska skador.

Aymen Salibés väninna klarade sig med livet i behåll efter attacken. Foto: Magnus Falkehed

Det var en annan ung kvinna som låg svårt skadad och som han trodde var väninnan.

– Det är hennes syster, förklarar en landsman från det marockanska konsulatet.

Aymens axlar sjunker ned. Han går ut i kylan. Lättad, men ändå inte.

"Mina föräldrar tycket inte att jag skulle gå ut och festa"

Skräcken blir som ett spöke som finns där men som invånarna inte vill väcka till liv.

– Vanligtvis sitter vi turkar och samtalar högljutt på bussar och i tunnelbanan. I dag kändes som om alla satt och talade lågmält, nästan viskande med varandra, säger Azra Ava, en 19-årig student.

– Mina föräldrar tycket inte att jag skulle gå ut och festa och fira nyår. De sade att det inte var vår kultur att fira nyår på det sättet, säger hon.

Övervakningsfilmer visar hur mannen skjuter sig in på nattklubben under nyårsnatten. Foto: Twitter / SKÄRMDUMP

Den nykonservativa våg som nu sveper över president Recep Erdogans Turkiet skapar mycket irritation och ängslan.

Framför klubben Reina stod på söndagen Volkan Vyar, en politiker från ett av landets socialistpartier i den bitande kylan. På marken låg blommor för att hedra offren. Politikern lade en del av skuld av attacken på de dansande nattklubbsbesökarna på de konservativa vindarna i landet.

– Jag är inte förvånad, alls! Folk har demonstrerat mot nyårsfirande sedan länge, vissa har till och med blivit hotade med pistolpipor mot huvudet, påstår han.

Några kastade sig i Bosporens vatten för att komma undan

Den automatkarbin som under nyårsnatten riktades mot klubben Reina riktades utan minsta tvekan. I en övervakningsfilm som släpptes på söndagen ser man hur terroristen springer in på klubben. Han gör det med snabba och bestämda steg. Mördaren saktar knappt in när han på sin väg fram skjuter en kvinnlig vakt med en kulsvärm. Det är brutalt och iskallt.

När mördaren stormade in på klubben valde en del, enligt olika vittnesmål, att kasta sig i den iskalla Bosporens vatten nedanför klubben för att komma undan. Andra kastades ned på golvet, blev trampade på och ibland skjutna.

– Olyckligtvis lät han kulorna regna över oskyldiga människor på ett väldigt grymt och skoningslöst vis. Det var folk som var där för att fira nyår och roa sig, sa Vasip Sahin, Istanbuls guvernör på söndagen.

Enligt myndigheterna kan mördaren sedan ha kastat vapnet på plats och ställe. Avsikten skulle ha varit att använda sig av kaoset för att fly i folkmassan. Polisen uppmanade överlevarna att hålla händerna på huvudet när de fördes ut.

– Jag fattar inte hur det kunde hända? Mördaren måste ha haft hjälp från någon, sa taxichauffören Hasan på söndagen.

Istanbuls invånare lägger blommor utanför nattklubben Reina dagen efter attacken. Foto: Deniz Toprak/Epa/TT

Han vågade inte gå ut med sitt efternamn. Under den dramatiska natten gjorde han flera körningar i området. 17 000 poliser övervakade metropolen, varav vissa var civilklädda eller utklädda till gatuförsäljare.

– Ser du den här vägen? Trafiken stod nästan stilla långt innan midnatt. Alla bilar stoppades och söktes igenom i jakt på vapen! Det fanns poliser och väktare överallt! Men den här mördaren lyckades ta sig ända in i den mest populära nattklubben av alla. Jag tror att någon vill ta död på nattlivet här i Istanbul, säger Hasan.

– De arbetar på att försöka förstöra vårt lands moral och skapa kaos, sade president Erdogan i ett uttalande på sin hemsida.