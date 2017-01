Ivanka Trump, 35, hjälpte pappa Donald att vinna det amerikanska presidentvalet. Hon och maken Jared Kushners insatser var avgörande för segern, enligt många bedömare. Både som rådgivare och organisatörer, funktioner de lär fortsätta att fylla också när den nye presidenten flyttar in i Vita huset.

”Jag ser fram mot ett otroligt år. 2016 har varit ett av de mest händelserika och spännande åren i mitt liv”, twittrar Ivanka Trump från Hawaii där hennes familj firar nyår.

Förra året var onekligen omtumlande för miljardärsdottern som inte bara fick se sin pappa väljas till president utan också födde sitt tredje barn. Inför det nya året har hon redan börjat agera politiskt för att få igenom reformer vad gäller betald föräldraledighet och barnomsorg.

Den glamourösa Ivankas roll i valkampanjen var också att mjuka upp bilden av den burduse och brutale fadern. Med sitt engagemang för kvinno- och miljöfrågor gav hon lite motvikt till hans många sexistiska och klimatförnekande uttalanden. Kritiker säger att hon bara fungerade som fikonlöv för ”The Donald”.

LÄS MER: Trump firade nyår med Stallone

Nu fortsätter det nya maktparet att bistå den tillträdande presidenten under övergångsperioden. Ivanka deltar i hans politiska möten med utländska statsmän och andra ledare. När Trump blir president den 20 januari väntas de få nyckelroller, åtminstone bakom kulisserna. Han gör klart att han mycket gärna vill ha Ivanka och Jared nära sig, även om det kan finnas vissa juridiska problem med att ge familjemedlemmar officiella jobb.

2016 has been one of the most eventful and exciting years of my life. I wish you peace, joy, love and laughter. Happy New Year! #NYE pic.twitter.com/cDDfKIEQOP