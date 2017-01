Ivanka Trumps vädjan – till tvivlande kvinnor

På fredagen står Ivanka Trump vid sin pappas sida när han svärs in som president.

När Ivanka Trump landade i Washington tillsammans med maken Jared Kushner och deras gemensamma barn på torsdagen stod pressuppbådet redo.

Fotoblixtrarna smattrade när den blivande presidentdottern gick ut ur planet iförd solglasögon och en grön Oscar de la Renta-klänning, med sonen Theodore i famnen och dottern Arabella i handen.

På kvällen närvarade familjen på Donald Trumps middag och på fredagsmorgonen besökte de St. John's Church innan de gav sig av till Capitol Hill där Donald Trump svärs in som ny amerikansk president klockan 18, svensk tid.

Ivanka Trump: Jag är ingen first lady

Under valkampanjen syntes Ivanka Trump ofta vid sin faders sida, och många har tidigare påpekat att hon har dragit mer strålkastarljus till sig än Donald Trumps hustru Melania Trump.

I en intervju med ABC News som spelades in ett par dagar innan ceremonin, slår Ivanka Trump ifrån sig ryktena om att hon kommer att anta uppdrag som ofta förknippas med presidenthustrun. Ryktena började spridas efter det stod klart att Melania Trump kommer att stanna kvar i New York tillsammans med parets yngsta son under de första månaderna.

– Det finns bara en first lady och Melania kommer att bli en otrolig first lady. Hon är en remarkabel person, säger Ivanka Trump.

Just Donald Trumps hållning gentemot kvinnor har ifrågasatts efter flera kontroversiella uttalanden. På lördagen planeras en kvinnomarsch i Washington med kvinnor från hela landet, för att protestera mot Trump.

Lyssnar han? Ibland

Hans dotter har en vädjan:

– Ge min pappa en chans. Jag tycker att han under hela sitt liv har visat sitt stöd och främjande av kvinnor.

I intervjun med ABC får Ivanka Trump frågan om hon någonsin ber sin pappa lugna ned sig på Twitter, där många av hans kontroversiella utspel har gjorts.

– Visst.

Lyssnar han på dig?

– Det beror på vilken dag det är, säger hon och skrattar.