Under en del av mötet fick Ivanka Trump tillfälligt representera sin far Donald Trump vid förhandlingarna, skriver den tyska tidningen Spiegel online.

G20-mötet i Hamburg avslutades under lördagen och enligt Putin har världsledarna nått en "optimal kompromiss" i klimatfrågan.

Toppmötet i G20 inleddes under fredagen i Hamburg med diskussioner rörande bland annat terrorism, global ekonomiska tillväxt, handel och klimatförändringar. Under lördagen fortsatte förhandlingarna, med fokus på partnerskap med Afrika, migration och hälsa.

G20-ledarna har kommit överens om ett slutdokument innehållande flera viktiga kompromisser, bland annat att de övriga 19 länderna erkänner Donald Trumps beslut att USA drar sig ur Parisavtalet.

Rysslands president Vladimir Putin är nöjd med utfallet och säger att G20-ledarna nått en "optimal kompromiss" i klimatfrågan. Angela Merkel håller däremot inte med den ryske presidenten, och meddelar att man försökt få Trump att hålla sig till Parisavtalet – men förgäves.

– Det är väldigt uppenbart att det finns en oenighet. Olikheterna har inte slätats över utan är tydligt uttryckta, säger den tyska förbundskanslern under en presskonferens.

Andra framtagna kompromisser gäller bland annat handel, enligt uppgifter från den tyska nyhetsbyrån DPA. G20-ledarna godkänner både frihandel och vissa former av protektionism – att skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder.

Ivanka tog över förhandlingarna

Flertal statschefer och regeringschefer samlades vid förhandlingsbordet, däribland USA:s president Donald Trump. Även hans dotter Ivanka Trump, 35, är på plats i Hamburg. Under lördagen representerade hon tillfälligt sin far vid förhandlingsbordet för stats- och regeringscheferna, vilket Vita huset bekräftar.

Foto: MICHAEL KAPPELER / AP TT NYHETSBYRÅN

Då hon bara har posten som rådgivare och ingen officiell regeringspost är det därmed relativt ovanligt att hon nu satte sig vid förhandlingsbordet.

Ivanka anses ha för mycket makt

Kritik har tidigare riktats mot att presidentdottern har fått för mycket makt. Även Ivanka Trumps make Jared Kushner anses ha för mycket makt som rådgivare till Trump. Att Ivanka dessutom är en högt uppsatt företagare gör att man misstänker att det kan uppstå intressekonflikter.

Tidigare under mötet har Ivanka Trump bara befunnit sig i bakgrunden av mötessalen. Vita huset uppger att det endast var under en kort period som hon satte sig vid förhandlingsbordet för att representera sin far. Anledningen till att var att Donald Trump var tvungen att lämna rummet.

– När andra statschefer eller regeringschefer lämnar rummet så ersätts de också av andra personer, säger en representant från USA:s regering till Spiegel Online.

Foto: PATRIK STOLLARZ / AP TT NYHETSBYRÅN

När Ivanka tog plats vid förhandlingsbordet började världsbankchefen Jim Yong Kim prata om en utvecklingsfond som skulle främja kvinnors förvärvsarbete i utvecklingsländer.