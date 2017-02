Ivanka Trump konverterade själv till judendomen i samband med att hon gifte sig med sin nuvarande man, Jared Kushner.

Enligt New York Times har hon genom detta blivit en kraftfull röst i kampen mot antisemitism och judehat.

Under måndagen riktades flera bombhot mot judiska center på flera orter i USA. Enligt New York Times är dessa de senaste i raden av hot, som judiska center har fått ta emot sedan årets början.

På Twitter valde därför Ivanka Trump att uppmana till tolerans.

"USA är en nation byggd på principen om religiös tolerans. Vi måste skydda våra hus för tillbedjan och religiösa center"

America is a nation built on the principle of religious tolerance. We must protect our houses of worship & religious centers. #JCC