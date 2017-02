NEW YORK. Ivanka Trump träder fram som USA:s First Lady, fast hon egentligen bara är ”första dotter”.

Klockan hade precis slagit 15 i onsdags när Donald Trump och hans dotter Ivanka Trump gick ombord på helikoptern Marine One på gräsmattan utanför Vita huset. Målet var flygbasen Dover och en hedersceremoni för William "Ryan" Owens, en 36-årig elitsoldat från Illinois som dödades under en militäroperation i Jemen tidigt i söndags morse.

Det var Ivanka Trumop, och inte Melania, som reste med Donald Trump till Dover. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Men rapporteringen handlade inte bara om Owens eller de andra som dödades i operationen. Inte ens Donald Trumps agerande analyserade lika ingående som vanligt. I stället handlade den om att Ivanka stod vid sin fars sida – och att USA:s egentliga First Lady, Melania Trump, inte var på plats.

”Mrs Trumps iögonfallande frånvaro vid den högtidliga ceremonin understryker bara det faktum att hon försvann från offentligheten dagarna efter att hennes make svors in som president för två veckor sedan. Och det väcker nya frågor om vilken roll, om någon, hon planerar att spela som landets första dam”, skriver New York Times i en lång artikel.

Far och dotter på väg mot ceremonin. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

I Melania Trumps frånvaro växer Ivanka Trump redan in i rollen som första dam. Hon och maken Jared Kushner är Washingtons nya, obestridda maktpar.

Ivanka är Donald Trumps favoritdotter och en av mycket få personer som han riktigt litar på. Svärsonen Jared är seniorrådgivare i Vita huset och hyllas av presidenten som mycket smart och begåvad.

De båda anses dessutom ha ett ”modererande” inflytande på Donald Trump. Många bedömare tror – eller hoppas – att de ska kunna stoppa hans allra mest extrema utspel.

Washingtons nya, obestridda maktpar – Ivanka och Jared. Foto: Alex Brandon / AP TT NYHETSBYRÅN

Sägs ha gått emot Donald Trump

Ivanka och Jared uppges redan ha gripit in för att stoppa ett försök att upphäva de bestämmelser som förbjuder diskriminering av HBTQ-personer i arbetslivet. Konservativa krafter i Vita huset arbetade för att presidenten skulle upphäva Barack Obamas beslut i denna fråga, men paret stoppade detta, uppger Politico.

Paret Trump/Kushner, som uppges vara förespråkare för homo-, bi- och transsexuella personers rättigheter lyckades få presidenten att avstå från denna förändring. Vita huset försökte senare tona ned saken och meddelade att det bara handlade om ”ett utkast”.

Men maktparet övervakar inte Donald Trump hela tiden. De är borta en dag i veckan – och amerikanska medier konstaterar att han fattat några av sina mest kontroversiella beslut och gjort sina mest provokativa utspel just den dagen.

Ivanka och Jared lever ett ortodoxt judiskt liv och tillbringar därför sabbaten i hemmet och synagogan. Från fredag kväll till lördag kväll använder de inte dator och telefon och åker inte bil. Därmed har de inte kontakt med presidenten under ett helt dygn – och till exempel Donald Trumps beslut om inreseförbud för muslimer och flera andra av hans kontroversiella åtgärder presenterades just under parets vilodag.

Påstås ha stor inblandning i presidentens politik. Foto: Polaris / POLARIS POLARIS IMAGES

”Det är ingen tillfällighet” att Jared Kushner inte var på plats i avgörande ögonblick, säger en källa till den amerikanska tidskriften Vanity Fair. Så var fallet förutom vid inreseförbudet också när Trump började göra stor sak av antalet åskådare vid installationen och när han höll ett starkt kritiserat tal på CIA-högkvarteret, skriver Vanity Fair.

Presidenten undertecknade beslutet om inreseförbud klockan 16.42, strax före solnedgången i Washington. Sabbaten började klockan 17.08, så Ivanka och Jared var redan hemma och förberedde sabbatsmåltiden.

”Efter bara lite mer än en vecka av Trumps tid som president verkar tidpunkten för solnedgången på fredagen bli allt viktigare”, skriver Vanity Fair.

Ivanka Trump – snabba fakta: • Ålder: 35 • Yrke: Jobbar i Donald Trumps administration. Tidigare vd för Trump Organization. • Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Wharton Business School vid University of Pennsylvania. • Familj: Maken Jared Kushner, barnen Arabella Rose Kushner, 5, Joseph Frederick Kushner, 3 och Theodore James Kushner, 1. • Föräldrar: Donald Trump och Ivana Zelníčková (tidigare Trump)

Kan bli ett stort problem

Amerikanska medier har också funnit att några av Trumps mest provokativa twitterutspel under valkampanjen gjordes på sabbaten eller judiska helgdagar när paret Kushner/Trump inte höll ett vakande öga över honom.

Världens just nu mest uppmärksammade Twitterkonto. Foto: Ap / AP TT NYHETSBYRÅN

– Det kan bli ett stort problem om personerna som ser till att vår president inte är tokig inte är tillgängliga en dag i veckan, sade en vän till Ivanka Trump till Huffington Post redan i september förra året.

Far och dotter står varandra nära

Ivanka Trump fyller nu tomrummet som Melanie Trump lämnar i Vita huset. Precis som dottern var med sin pappa på nästan alla viktiga debatter och tal under presidentvalskampanjen.

I en intervju med CNN berättar Ivanka Trump att de alltid stått varandra varit väldigt nära. Ända sedan hon var liten har hon kunnat ringa sin pappa – och han har svarat oavsett hur upptagen han varit.

Familjen Trump den 1 november 1990 vid begravningsplatsen för Milos Zelnicek, Ivanas pappa, i Tjeckien. Ivanka syns tvåa från vänster, längst ned. Foto: Uncredited / AP TT NYHETSBYRÅN

– Jag var kanske tio år och ringde "mottagaren betalar"-samtal till Trump Organization, vilket är väldigt roligt, och han svarade varenda gång, säger hon till CNN.

Han var inte alltid närvarande men han var alltid tillgänglig

Varje gång blev hon också presenterad för personerna i rummet.

– Det var kolleger, företagsledare, regeringscheferna och han berättade alltid för alla i rummet hur fantastisk jag var, sa gulliga saker och frågade hur provet hade gått.

I intervjun berättar hon också att Donald Trump trots sitt hektiska schema alltid fick henne att känna sig som högsta prioritet:

– Det betyder inte att han alltid var hemma till middagen, det var han inte. Han arbetade mycket hårt. Han byggde upp en enorm business och var i början med att göra det när jag var ung och han hade en hel del att bevisa för sig själv och andra. Han hade stora ambitioner. Så, du vet, han var inte alltid närvarande men han var alltid tillgänglig.

”Han hade stora ambitioner. Så, du vet, han var inte alltid närvarande men han var alltid tillgänglig”, säger Ivanka Trump om sin far. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP TT NYHETSBYRÅN

Hon förklarar också att anledningen till att de kommer så bra överens är att han respekterar henne och för att hon kan vara uppriktig med sina åsikter.

Att Ivanka Trump står högst i rang verkar heller inte vara någon hemlighet i familjen. Både Donald Trump och Ivankas syskon har sagt att hon är "pappas favorit".

I en intervju med Barbara Walters från 2015 börjar syskonen Donald Jr, Tiffany och Eric skratta när frågan kommer på tal och alla tittar menande på Ivanka. Donald Trump själv sade för flera år sedan i en intervju i New York Magazine att han självklart älskar dottern Tiffany men att Ivanka var hans favorit.

– Kom igen, säger han i intervjun. Pappas lilla flicka!

Nu fortsätter Ivanka att stå vid sin fars sida också när han blivit president. Redan under övergångsperioden efter valsegern hade hon möten med Japans premiärminister Shinzo Abe, liksom med representanter från Facebook och Apple och hon diskuterade klimatförändringar med förre vicepresidenten Al Gore. Dottern, som Donald Trump fick med sin första hustru Ivana Trump omnämns redan som USA:s mest inflytelserika ”first daugther” någonsin – samtidigt som flera föreslagit att hon borde ta över rollen som First Lady.

Ivanka Trump omnämns redan som USA:s mest inflytelserika ”first daugther” någonsin Foto: Willis Glassgow / AP FR34287 AP

Tonar ner frågan om First Lady-rollen

I Washington Post skriver Kate Andersen Brower, författare till boken “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies”, att Ivanka Trump är redo att kliva in som rådgivare, förespråkare och värdinna – allt på samma gång. Det skulle revolutionera rollen och i princip göra henne till USA:s mäktigaste första dam i modern tid, skriver författaren.

Efter ceremonin för soldaten William Owens väcktes frågan om det inte var det som redan höll på att hända.

Det är sexistiskt att tro att det bara finns plats för en mäktig kvinna

Ivanka var tillsammans med sina två bröder Donald Jr och Eric Trump vice vd i Trump Organization. Hon hade också sitt eget varumärke med bland annat handväskor, skor och smycken. Nu har hon klivit åt sidan för att arbeta åt sin pappa tillsammans med maken Jared Kushner. Paret har tre barn och till Ivanka Trumps hjärtfrågor hör betald föräldraledighet och barnomsorg. Hon uppges ha fått ett kontor i den delen av Vita huset som normalt brukar tillhöra just den första damen.

”Det är sexistiskt att tro att det bara finns plats för en mäktig kvinna inom administrationen”, säger hon. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Men Ivanka Trump slår bakut när frågan kommer på tal. Till ABC News säger hon att det bara finns en första dam och att Melania Trump kommer att göra ett ”makalöst jobb”.

– Det är sexistiskt att tro att det bara finns plats för en mäktig kvinna inom administrationen, säger hon i intervjun.