Ivanka Trump och Angela Merkel möttes på galamiddag

Besöket i den tyska huvudstaden Berlin är Ivanka Trumps första utlandsresa sedan hon fick en officiell roll i sin pappa president Donald Trumps administration.

Men förutom hennes olika jobbuppdrag under resan har även hennes kläder väckt stor uppmärksamhet - och när det var dags för galamiddag på Deutsche Bank på tisdagskvällen var inget undantag.

Ivanka Trumps enkla vita klänning med lång ärm gjorde succé och hon hyllas nu för sina accessoarer till klänningen. Hon bar ett par överdimensionerade örhängen i grönt glas, som förutom att de var trendigt stora även hade olika form vilket är helt som modet föreskriver.

Twitterkontot White House Wardrobe som fokuserar på Trump-kvinnornas kläder har identifierat dem och uppger att de kommer från designern Marni.

Men det var inte bara Ivanka Trump som valde vitt för galamiddagen. Även tyska förbundskanslern Angela Merkel kom i den färg som pekas ut som årets absolut hetaste vårfärg och de två vitklädda damerna sågs samtala under gott humör vid middagsbordet.

Samtidigt protesterade ett mindre antal demonstranter utanför Deutsche Banks lokaler mot Donald Trumps politik, som de menar är kvinnofientlig. Demonstranterna höll upp skyltar med foton av Ivanka Trump och orden "medbrottsling".

I måndags talade Ivanka Trump på konferensen "Women20" om kvinnligt entreprenörskap. Hon blev utbuad av publiken under talet då hon talade om sin pappa och sa att han "är en enorm mästare som stöder familjer och gör det möjligt för dem att lyckas".

Closer look at #Ivanka's Marni clip-on earrings, made of glass rhinestones & brass.