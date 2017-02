Isabella Lövin om bilden: "En viktig signal"

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat deltar i dagarna på ett möte inför den stora FN-konferensen om världshaven som hålls i New York i början av juni.

Men Isabella Lövin är också i USA för att markera mot president Donald Trumps finansieringsstopp till organisationer som stöder abort.

Isabella Lövin (MP) träffar under tisdagskvällen svensk tid representanter för International Planned Parenthood Federation och Marie Stopes International, två organisationer som jobbar för säker abort i över 40 länder och som riskerar att drabbas hårt av Trumps inskränkningar.

– Det här är en politik som man redan under Bush och Reagan kunde se ökade antalet aborter. Bara Marie Stopes räknar med att det kommer att leda till kanske 6,5 miljoner oönskade graviditeter på fyra år. Av de graviditeterna förmodas 2,2 miljoner sluta med osäkra aborter, eftersom kvinnor blir desperata, säger Isabella Lövin efter första mötet.

Isabella Lövin: "Det är en stor oro"

– Det är en stor oro, men motkrafterna just nu är också väldigt stora, inte bara i USA utan i hela världen, menar Sveriges vice statsminister som också fick chans att informera om ”She Decides”-konferensen under sina möten i New York, som Sverige är medarrangör till och som hålls i Bryssel den 2 maj som ett ställningstagande mot den amerikanska presidentens återinförda antiabortlag och för kvinnors rättigheter.

– Men ska inte begränsa den här frågan till abort, det är så mycket hälsobestånd som är länkat till detta, som hiv och aids och finansieringen till bekämpningen av Zika-viruset som också ska begränsas.

LÄS MER: Donald Trumps första vecka - för mur och mot abort

Isabella Lövins bild spreds över hela världen

När Donald Trump signerade ordern som begränsar kvinnans rätt till sin kropp på sin första måndag i Vita huset och omringad av idel män, blev det inte bara en bild som spreds som eld och raljerades över runt hela världen, det blev början på en symbolisk boxningsmatch mellan president Trump och Sveriges vice statsminister.

Isabella Lövin kontrade Donald Trump med att låta sig fotas när hon signerade ett förslag till en ny klimatlag, flankerad av bara kvinnor. Twitter-inlägget blev viralt och spreds över världen. Foto: Johan Schiff / AP TT NYHETSBYRÅN

Isabella Lövin kontrade med att låta sig fotas när hon signerade ett förslag till en ny klimatlag, flankerad av bara kvinnor. Twitter-inlägget blev viralt och spreds över världen.

LÄS MER: Världen skrattar åt Isabella Lövins Trump-hån

Bland annat delade världsstjärnan Miley Cyrus Lövins bild på sitt Instagramkonto (60 miljoner följare) med texten "Se och lär Amerika", inlägget har till dags dato genererat över en halv miljon gilla-markeringar.

Nu säger Isabella Lövin om reaktionerna:

– Mottagandet är ett bevis på att det finns en längtan efter klimatledarskap just nu, vi kan inte backa på Paris-avtalet och att det var en viktig signal att Sverige tar det här ledarskapet nu.

Vad har du fått för indikationer på att bilden har nått in i Vita Huset?

– Nej, det vet jag inte. Jag känner inte till det.

Lövin gläds över Trumps intresse för kvinnors kraft

Kanske var det ett tecken på just det vi såg under måndagen när det dök upp ett foto av Donald Trump vid sitt skrivbord – omringad av kvinnor. Tillsammans med kanadensiske premiärministern Justin Trudeau presenterade Trump ett nytt "kvinnoinitiativ" som ska främja kvinnligt entreprenörskap och få fler kvinnor på viktiga poster i näringslivet.

– Kvinnors fulla kraft kan överträffa allt, hävdade Trump.

Isabella Lövin säger att hon gläds över presidentens intresse för kvinnors kraft.

– Det är positivt att president Trump också pratar om kvinnors rättigheter och möjligheter, det hoppas jag blir mer.

LÄS MER: Ann Linde efter slöjkritiken i Iran "Det är lag"

"När abort inte är lagligt drabbar det de fattigaste"

Giselle Carino, regional direktör för International Planned Parenthood Federation säger att stödet från Sveriges regering och mötet med Isabella Lövin i New York betyder mycket i en tuff tid, då man räknar med ett inkomstbortfall på 100 miljoner dollar på fyra år efter Trumps nya policy.

– Vi är tacksamma över att få berätta om de konsekvenser vi förutspår. Den nya policyn är väldigt orättvis mot kvinnor och odemokratisk mot de organisationer som jobbar på fältet, säger Giselle Carino och påpekar att slaget mot kvinnor i Latinamerika och Karibien blir förödande då 97 procent av kvinnorna lever i länder där abort är begränsad eller helt förbjuden.

– När abort inte är lagligt drabbar det de fattigaste av de fattiga.

Isabella Lövin kommer också att ha möten och diskutera saken vidare med United Nations Population Fund och UN Woman under vistelsen i USA.