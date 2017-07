Ryssland har tidigare hävdat att al-Baghdadi dödades i en omfattande flygattack mot Raqqa den 28 maj i år. Man visade bilder på stora områden i Raqqa som hade bombats med avancerade bomber som förstört flera kvarter.

Enligt ryssarna ska flera hundra IS-krigare inklusive al-Baghdadi dödats i attacken. Det tog ett par veckor efter attackerna innan Ryssland gick ut med uppgiften som ingen annan kunde bekräfta. Ryssland visade dock inte upp al-Baghdadis kropp.

IS dementerar

IS har tidigare dementerat uppgiften – indirekt. I information från terrornätverket har framgått att al-Baghdadi överlevde attacken – eller rättare sagt inte befann sig på platsen.

IS publicerade en lång hälsning i samband med Eid al-Fitr, avslutningen på fastemånaden Ramadan. Hälsningen inleddes med raderna ”Vi gratulerar islamiska umma (nationen) i allmänheten, och muslimernas kalife (al-Baghdadi) – Gud bevara honom i synnerhet”.

Och tidigare när IS-ledare dödats har terrornätverket varit snabba med att dödförklara dem utåt.

Ryska bilder visar attacken mot Raqqa där al-Baghdadi påstås ha dödats. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / EPA TT NYHETSBYRÅN

IS-ledaren: "Stämmer inte"

En högt uppsatt IS-ledare som flydde från Raqqa för några månader sedan tillbakavisar ryssarnas påstående om att al-Baghdadi är död.

– Det stämmer inte. Abu Bakr al-Baghdadi befann inte sig i Raqqa när det området bombades den 28 maj i år. Han fick order att lämna Raqqa redan i slutet av februari i år. Det var då man befarade att amerikanerna skulle bomba dammbygget i Raqqa, säger mannen till Expressen.

Dammen som han pratar om är ett stort dammbygge som byggdes upp av ryssarna under Sovjettiden. Under dammen finns det stora skyddsrum som skulle kunna stå mot tunga bomber. IS använder dammbygget både för att skydda sin ledning där och för de mest värdefulla fångarna.

– Abu Bakr al-Baghdadi flyttades till staden al-Mayadin i provinsen Dayr az-Zawr i östra Syrien, avslöjar den avhoppade IS-ledaren.

När slaget mot Mosul började för nio månader sedan flydde flera ur IS-ledningen från Irak till den syriska provinsen Dayr az-Zawr. Där har IS i smyg byggt upp ett starkt fäste medan hela världen var upptagen med striderna kring Mosul och om Raqqa.

IS har förlorat 5 000 medlemmar

Enligt amerikanska underrättelseuppgifter har IS cirka 35 000 krigare. Under de senaste åren har IS förlorat minst 5 000 medlemmar både i Irak och i Syrien.

– De flesta har tagit sig till gränsområden mellan Syrien och Irak. Men flera ledare är i Dayr az-Zawr inklusive Abu Bakr al-Baghdadi, avslöjar avhoppade IS-ledaren.

LÄS MER: Ryssland kan ha dödat al-Baghdadi i flyganfall