IS i Libyen bombat av amerikanska stridsflyg

Amerikanska bombflyg har fällt bomber över IS-läger i Libyen, rapporterar AP.

Flygplanen, av modellen B-2, skickades med målet att undanröja extremister som flytt från det forna IS-fästet Sirte, som intogs av libyska styrkor i slutet av sommaren. Senare, i december, röjdes större delen av de kvarvarande IS-terroristerna bort av det amerikanska flygvapnet,

Lägren som bombades ligger runt 45 kilometer sydväst om Sirte, enligt det amerikanska flygvapnet.

U.S. defense official says Air Force B-2 bombers attacked Islamic State military camps in Libya. https://t.co/8YjDh6XJhZ