Irakiska armén återtar hela östra Mosul

Återtagandet skulle vara en viktig framgång i kampen mot IS. Foto: Khalid Mohammed / AP/ TT

Återtagandet skulle vara en viktig framgång i kampen mot IS. Foto: Khalid Mohammed / AP/ TT

Samtidigt är regeringsstyrkor på väg att avancera mot den del av staden som IS fortfarande kontrollerar.

LONDON. Iraks armé uppger att de återtagit hela östra Mosul från IS.

Uppgifterna om att IS förlorat kontrollen över området öster om floden Tigris kom under onsdagen från chefen för den irakiska arméns antiterrorstyrka, Talib Shaghati. Han bekräftade uppgifterna under en presskonferens i Bartalia, en stad öster om Mosul.

Enligt BBC uppges vissa IS-soldater finnas kvar i de nordöstra delarna av staden.

Regeringsstyrkor har avancerat snabbt genom östra Mosul sedan den senaste offensiven inleddes förra månaden. Den första insatsen inleddes i oktober förra året – två år efter att IS tagit kontroll över stora delar av norra och västra Irak. Styrkorna från den USA-stödda irakiska armén, tillsammans med bland andra kurdiska peshmerga-soldater, mötte hårt motstånd från IS.

Ytterligare ett steg togs förra fredagen då armén inledde en insats för att återta universitetet i Mosul, som använts som av IS som bas samt enligt den irakiska armén för terrorgruppens produktion av kemiska vapen.

Premiärminister Haider al-Abadi uppgav under tisdagen att regeringsstyrkor även börjat ta sig fram emot den västra delen av staden, ett område med bland annat den gamla delen av staden, som terrorgruppen IS fortfarande har kontroll över. Han uppgav dock inga detaljer kring vilken typ av operation som inletts när han gav ett uttalande till statlig tv.

Fler än 100 000 människor har tvingats lämna sina hem i och i närheten av staden under oroligheterna. FN har varnat för att siffrorna sannolikt kommer att stiga efter att regeringstrogna styrkor avancerar allt mer i staden.