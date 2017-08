Under lördagen utlystes undantagstillstånd i amerikanska delstaten Virginia efter att högerextremister och motdemonstranter drabbat samman under evenemanget "Unite the Right".

Tre personer dog och 34 skadades.

LÄS MER: James, 20, körde rakt in i folkmassan i Virginia

USA:s president Donald Trump använde Twitter för att uttala sig gällande de våldsamma händelserna:

"Vi måste alla enas och fördöma allt som hat står för. Det finns ingen plats för den här typen av våld i Amerika. Låt oss enas som en!"

Lite mer än en timme senare twittrade presidenten igen, denna gång nämnde han specifikt det som pågick i Charlottesville och kallade det "sorgligt".

Kritiken: Trumps uttalanden för flata

I ett kort uttalande sa presidenten också att han fördömde hatet på "många sidor".

– I starkast möjliga termer fördömer vi hatet, intoleransen och våldet på många sidor. Många sidor.

LÄS MER: Har Donald Trump gjort rasistiskt hat rumsrent?

Efter dessa uttalanden har presidenten fått skarp kritik av senatorer från det egna partiet. Hans uttalanden anses vara för flata, framför allt i jämförelse med uttalanden om tidigare händelser där tonen varit betydligt skarpare.

Den republikanska senatorn Cory Gardner skrev:

"Herr President - vi måste kalla ondskan för dess rätta namn. Detta var vit makt-aktivister och detta var inhemsk terrorism"

Juristen och politikern Marco Rubio, som ställde upp som republikansk presidentkandidat i valet 2016, instämde med Cory Gardner:

"Det är väldigt viktigt för vår nation att höra presidenten beskriva händelserna i Charlottesville för vad de är, en terrorattack utförd av vit makt-aktivister"

Orrin Hatch, som representerar delstaten Utah i amerikanska senaten, nämnde inte presidenten, men använde sig av sin familjehistoria för att ge sin åsikt i frågan:

"Vi bör kalla ondskan för dess rätta namn. Min bror dog inte i kriget mot Hitler för att nazistiska värderingar ska kunna stå oemotsagda på hemmaplan – OGH"

"Ta dig en ordentlig titt i spegeln"

Donald Trumps uttalande ogillades även av politikern och före detta Ku Klux Klan-ledaren David Duke. Han tyckte, å andra sidan, att presidenten borde ha riktat kritik åt ett annat håll:

"Jag skulle rekommendera dig att ta en ordentlig titt i spegeln och minnas att det var vita amerikaner som gjorde dig till president, inte radikala vänsteraktivister."