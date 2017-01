UTDRAG UR BOKEN: "Kontakt! En svensk krigsman i kampen mot terrorn", av den svenska elitsoldaten som kallar sig Axel Stål.

Nu ser jag Nissan-jeepen, Tango One. Han är cirka 300 meter ifrån mig när han kommer förbi en svag kurva och kör ner i svackan där vi befinner oss. Jag hoppas vid Gud att han ska tycka att det ser ut som en helt normal scen framför honom. När han är på kanske 150 meters håll kan jag se hans anletsdrag. Det är en ung man med glasögon och han är klädd i en vit eller möjligen krämfärgad skjorta. Bilen är skruttig och mycket riktigt så är den tungt lastad där bak.

Jag osäkrar min Mannlicher och tar tryckpunkten på avtryckaren. Tango One gör fortfarande god fart ner mot ”trafikpoliserna”, som ännu inte har tittat upp mot jeepen. När det är cirka 70 meter kvar till ”trafikpoliserna” saktar Tango One ner, han fortsätter bromsa när ”trafikpoliserna” som står vid sidan av bilen mot vägbanan och de två andra framför motorhuven tittar upp. Jag är nu helt fokuserad på Tango One – minsta misstänkta rörelse, som att han greppar efter något, så skjuter jag redan nu.

Men han fortsätter att sakta ner och svänger ut i det mötande körfältet – han är snart nere i kanske femton till tjugo kilometer i timmen. Hårkorset i mitt sikte ligger stadigt mitt emellan ögonen på honom. Jag vill gärna få honom något närmare så att vinkeln mot framrutan blir så optimal som möjligt.

När det är tio meter kvar till ”trafikpoliserna” börjar jag sakta krama in avtryckaren. Jag är helt lugn, nu finns det inte en chans i helvetet att terroristen överlever – jag är helt fokuserad på att slå ut honom med ett direkt dödande huvudskott så att han inte hinner utlösa en laddning om den är apterad och klar att detoneras, vilket jag tror att den är. När jeepen befinner sig nästan i jämnhöjd med främre bilen i vår fordonsfälla går mitt skott av. Jag vet att det är en helt ren träff och behöver inte titta mer i siktet. Efter att under en tjugoårig militär karriär ha skjutit hundratusentals patroner känner jag på mig direkt om det är ett bra skott eller inte.

Ahmed skjuter delar av en sekund efter mig. Jeepen rullar fortfarande, men nu över på vänster sida av vägen ner mot diket. ”Trafikpoliserna” och våra två andra Peshmerga rusar efter med hammare och brandsläckare i högsta hugg. Jag ser med blotta ögat att det är blod och hjärnsubstans över bakre delen av bilen, även om det är en del spindelvävseffekt på den sönderskjutna vindrutan.

Axel Stål skriver boken under pseudonym.

Bilen stannar halvvägs liggande ner i diket cirka 35 meter ifrån mig och Ahmed. Peshmergamännen kommer fram sekunden efter, slår in den ena bakre sidorutan och sprutar pulver framåt i bilen som täcker den döde terroristen och förarutrymmet. ”Trafikpoliserna” slår in bakrutan men arbetar sedan försiktigt vid bilen.

Jag och Ahmed hoppar ner på marken och tar oss upp på vägen. När vi kommer fram till jeepen ser vi att ”trafikpoliserna” har ryckt ut två kablar ur lika många tändplatser, som i sin tur är anslutna med pentylstubin till vad jag kan se verkar vara sex stycken ryska TM-62 stridsvagnsminor. Runt om minorna sitter skrotbehållare gjorda i plast.

Det känns bra att underrättelserna stämde denna gång. Med det underrättelseunderlag vi hade skulle jag naturligtvis ha skjutit honom i vilket fall som helst – alla andra beslut hade varit mindre bra med tanke på det vi visste eller trodde oss veta. Men det känns förbannat skönt att det var rätt, om det nu finns något ”rätt” i dessa situationer. Jag sänder ut vårt kodord i radionätet:

”Lystring samtliga, detta är Alpha One. Fikarasten är slut och alla gästerna nöjda och glada.”

Wayne svarar:

Mohammed ropar upp att vägen är spärrad enligt plan och att han inväntar Assaishs följebil innan de ansluter till oss.

Bestevan är ett enda stort leende och det blir lite kramkalas vid självmordsbombarens jeep.

Både Ahmed och jag träffade där vi skulle. Det är brandsläckarpulver och blod överallt i bilen, men Bestevan kan inte hålla sig i väntan på Assaish utan genomsöker terroristens kläder. I en ficka hittar han ett kurdiskt körkort, och i en annan ett radband. Det är allt. Vi undersöker bomben och finner att utlösningsmekanismen verkar vara av det absolut enklaste slaget. En tändapparat med ett vred och en enda knapp samt ett 12-voltsbatteri på golvet vid främre passagerarsäte. Tändapparaten är fastskruvad mellan framsätena och allt är övertäckt med en filt.