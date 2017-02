"Ingen tror på medierna längre"

Donald Trump kallade i kväll till presskonferens för att presentera sin nya nominering till arbetsmarknadsminister Alexander Acosta. Men utnämningen nämndes bara med några meningar.

Sedan ägnade Donald Trump över en timme åt att prata om allt han åstadkommit som president – utan att han enligt egen utsago fått det erkännande han förtjänar.

– Jag är här för att upplysa det amerikanska folket om den fantastiska utveckling vi åstadkommit under de senaste fyra veckorna, sa han.

Trump nämnde bland annat att han rivit upp frihandelsavtalet TPP, var på väg att ersätta sjukvårdsreformen Obamacare och att han tagit flera viktiga steg för att göra USA säkrare.

En stor del av presskonferensen gick sedan åt till att anklaga domstolarna för att göra ett dåligt jobb i frågan om inresförbudet och framför allt beskylla medierna för att sprida fejknyheter då de rapporterat om uppgifterna som läckt kring regeringens kontakter med Ryssland – som ledde till att Trumps nationella rådgivare Michael Flynn fick sparken.

CNN beskriver presskonferensen som något som kommer gå till historien och rapporterar att en president kanske aldrig visat ett sådant missnöje så tidigt under ett presidentskap.

Why Donald Trump’s press conference will go down as a stunning moment in modern American political history https://t.co/u8csBi6PIt pic.twitter.com/ZafFHynZ2X — CNN (@CNN) 16 februari 2017

Upprörda röster på Twitter efter Trumps presskonferens

Inte heller bland väljare på sociala medier lät reaktionerna vänta på sig.

På Twitter drogs paralleller till George Orwells klassiska roman ”1984”. Användaren James West länkade till ett klipp där Trump förklarar att läckorna om regeringens ifrågasatta kontakter med Ryssland är ”riktiga” men att rapporteringen är "fejk”. Reportrarna försökte få Trump att förklara vad som var falskt i rapporteringen men det blev det inte tydligare än att Trump sa att medierna var "oärligare än någonsin".

– Det här Trump-stycket – ”läckorna är riktiga, nyheterna är falska” – innehåller all saftig Orwellska feberaktiga skräck i en enda video, skriver användaren på Twitter.

This Trump bit—"leaks are real, news is fake!"—contains all of your juicy Orwellian fever fears in one video. pic.twitter.com/GqlnXnWtVw — James West (@jameswest2010) 16 februari 2017

Trump upprepade under presskonferensen att läckorna kommer att utredas och poängterade att det var hemligstämplad information som spridits.

Flera demokrater twittrade att det knappast kan finnas några Trump-supportrar kvar efter presskonferensen men bland hans egna väljare fick han stöd och Huffington Posts opionsundersökningsredaktör Natalie Jackson twittrade att det var en naiv inställning:

Anyone arguing that people can't possibly support Trump if they see this press conference learned absolutely NOTHING from the election. — Natalie Jackson (@nataliemjb) 16 februari 2017

Donald Trump dementerade också kraftfullt uppgifterna i New York Time och Wall Street Journal om "kaos i Vita huset" och att underrättelsetjänsten undanhåller presidenten känslig information av rädsla för att den ska spridas vidare till fel personer.

– Jag tog över en enda röra, sa Trump. Men jag har gjort Vita huset till en väloljad maskin.

Han förtydligade även varför han gav sin nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn sparken.

– Han gav inte vicepresidenten all fakta och sen sa han att han inte mindes och det var inte acceptabelt för mig.

Trump fick själv pudla under presskonferensen

Under presskonferensen sa Trump att han var den president som vunnit med största marginal någonsin. Men flera av de amerikanska medierna var snabba att faktakontrollera flera av hans påståenden och NBC:s reporter påpekade under den direktsända utfrågningen att Barack Obama, Bill Clinton och George Bush alla fått fler elektorsröster.

Hur ska folk lita på dig, frågade reportern.

– Det var bara information jag fick. Jag vet inte, svarade Trump.