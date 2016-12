Ingen Tour de ski för Halfvarsson och Haag

På damsidan finns Sveriges två tyngsta hopp uttagna inför Tour de Ski, som drar i gång i Schweiz den 31 december och avslutas i Val di Fiemme, Italien, den 8 januari. Charlotte Kalla och Stina Nilsson går båda att hitta i förbundskapten Rikard Grips trupp.

Däremot saknas Calle Halfvarsson på herrsidan. Anledningen? En förkylning som drabbade stjärnan i samband med världscuptävlingarna i Davos tidigare i december.

– Jag har inte kunnat förbereda mig på ett bra sätt inför touren, säger Halfvarsson i ett pressmeddelande.

– VM har hela tiden varit mitt största mål i vinter. Med tanke på mina återkommande förkylningar förra året vill jag inte riskera något inför i år. Jag vill jag prioritera VM, säger Calle.

Halfvarsson hoppar av

Halfvarsson ersätts av Anton Lindblad, som får göra säsongspremiär i världscupen.

– Anton togs ut till tävlingarna i La Clusaz före jul, men blev tyvärr magsjuk. Nu får han en ny chans i världscupen efter att ha gjort fina resultat tidigare i vinter, säger förbundskapten Rikard Grip.

Även Anna Haag tvingas tacka nej till Tour de ski. Hon vaknade i morse med halsont och får bli ersatt av Evelina Settlin.

– Evelina leder Intersport cup och är en komplett skidåkare som behärskar både sprint och distans, säger Grip.

TRUPPEN

Damer

Charlotte Kalla, Piteå elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Maria Rydqvist, Älvdalens IF, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Emma Wikén, Åsarna IK.

Herrar

Jens Burman, Åsarna IK, Axel Ekström, Garphyttans IF, Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.