Information hålls hemlig för Trump

Donald Trump har flera gånger kritiserat de amerikanska underrättelsetjänsterna för att information har läckt ut till medierna. Och i går kom nyheten att presidenten vill göra en översyn av underrättelsemyndigheterna.

Men nu avslöjar Wall Street Journal att misstänksamheten är riktad även åt andra hållet.

Tidningen har pratat med ett flertal personer som är, eller har varit, anställda inom de amerikanska underrättelsetjänsterna, som avslöjar att de undanhåller känslig information i rädsla för att den ska komma på villovägar via presidenten. Det handlar bland annat om källor och metoder för underrättelsearbetet som att spionera på utländska stater.

Uppgifterna förnekas av Office of the Director of National Intelligence

Tjänstemännens beslut understryker den djupa misstro som har utvecklats mellan underrättelsetjänsten och presidenten efter Trump-administrationens ifrågasatta kontakter med den ryska regeringen, konstaterar tidningen.

De skriver också att det är just administrationens relation till Ryssland som gör dem oroliga att informationen ska hamna i fel händer.

Office of the Director of National Intelligence förnekar uppgifterna i ett uttalande under onsdagskvällen. Men den demokratiska kongressledamoten och House Intelligence Committee-representanten Adam Schiff är inte förvånad att agenterna värnar om säkerheten.

– Vad underrättelsetjänsten anser är deras heligaste skyldighet är att skydda den viktigaste informationen och skydda människorna som skapar den, säger han.

Trump: "Sorgligt när dokument läcker"

Donald Trump sa under kampanjen att han ”älskade Wikileaks” som publiceras läckta dokument och uppmanade under en uppmärksammad presskonferens Ryssland att hacka Hillary Clintons mejlserver för att hitta de 30 000 mejl hon sa att hon raderat.

Men nu är det annat ljud i skällan. I går fick Trump frågor om den avskedade nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Han duckade frågorna och gick i stället till attack mot läckorna som inneburit att informationen blivit känd och kallade medierna som skrivit om uppgifterna för ”fejknyheter”.

– Det är en sorglig sak när hemliga dokument läcker, och jag vill poängtera att det är en kriminell handling att läcka sådana dokument, sa Trump.

Även i dag kommenterade han läckorna:

– Vi kommer att hitta läckorna och de kommer få betala ett väldigt dyrt pris.