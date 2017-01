Influensatider i Sverige just nu.

Flera sjukhus i Sverige har tvingats gå in i så kallat stabsläge.

Säsongsinfluensan är över oss, och då ökar trycket direkt på landets akutmottagningar och vårdavdelningar.

Till exempel har Södersjukhuset i Stockholm varit överfullt och väntetiden på akutmottagningen har varit uppemot 40 timmar. Det berättade Dagens Nyheter om i går.

En kombination av färre vårdplatser, hög belastning på grund av influensan och att personalen sökt ledigt under jul- och nyårshelgen har gjort situationen ansträngande.

”Lugnat sig något”

Anna Nergårdh, chefsläkare på Stockholms läns landsting, säger till SVT Nyheter att det är fortsatt hårt tryck på akutmottagningarna i länet:

– Det har lugnat sig något det senaste dygnet, men det är fortfarande högt tryck. Många söker för influensan och med influensaliknande symptom.

Även på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har trycket varit hårt under de gångna helgerna och sjukhuset gick in i stabsläge i mellandagarna. Karolinska har under hösten haft problem med att rekrytera personal och det har lett till att sjukhuset tvingats minska antalet vårdplatser.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget och vidtar åtgärder.

Inte bara i Stockholm

Att det inte bara är Stockholm som drabbas märks när man tittar ute i landet.

Även här har trycket på vården varit hårt.

Till exempel gick Sunderby sjukhus utanför Luleå in i stabsläge dagen före nyårsafton. Sjukhuset har tidigare haft problem med personalbrist.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har stängda vårdplatser lett till att patienter tvingats ligga kvar på akuten.