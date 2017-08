Hotbrev och brev med pulver har skickats till ministrarna

Enligt uppgift till Expressen har de två ministrarna fått brev till sig under tisdagen. I Karolina Skogs fall ska det handla om ett brev med pulver medan det i Ann Lindes fall ska handla om ett hotbrev.

– Jag kan bekräfta att det har kommit in två hot som du säger. Jag kan inte gå in mer på hoten. Det pågår två förundersökningar. De ligger hos Säkerhetspolisen. Det är det enda jag kan säga. Vi kan inte gå in på några detaljer, säger Johanna Blomqvist, pressekreterare vid Säpo.

Hon vill inte gå in på vilka typ av hot det är och kan inte heller ge några detaljer om vid vilken tidpunkt som anmälan kom in. Enligt en granne ska polisen ha varit på plats på gatan under förmiddagen.

– Vi har fått in anmälningar som har gjort att vi inlett förundersökningar gällande olaga hot, säger Åsa Wallentin vid polisen i Stockholm.

Hon berättar vidare att man nu kommer att hålla förhör för att gå vidare i ärendet.

Pressekreterare: Kommenterar aldrig säkerhetsfrågor

Ann Lindes pressekreterare vill inte ge några kommentarer om breven.

– Jag kommenterar aldrig säkerhetsfrågor, säger Joanna Abrahamsson, pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde.

Inte heller Karolina Skogs pressekreterare vill ge några kommentarer.

– Jag kan inte bekräfta något i den här typen av ärenden. Den typen av frågor får du ta med polisen, säger Martin Kling, pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog.

De två ministrarna bor i samma område.