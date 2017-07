Hittills elva sexövergrepp på Bråvallafestivalen

Årets brottsstatistik ser betydligt bättre ut än under förra årets Bråvallafestival. Under de tre festivaldagarna förra året anmäldes 14-16 sexuella ofredanden, fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök, enligt polisen. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Årets brottsstatistik ser betydligt bättre ut än under förra årets Bråvallafestival. Under de tre festivaldagarna förra året anmäldes 14-16 sexuella ofredanden, fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök, enligt polisen. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hittills har tre personer gripits för sexuellt ofredande under festivalen. De greps i anslutning till själva övergreppet. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Efter tredje kvällen på musikfestivalen i Bråvalla i Norrköping rapporterar polisen sammanlagt elva anmälningar om sexuellt ofredande – av vilka ett nytt fall tredje festivaldagen.

– Ofredandet ägde rum inne på festivalområdet. Det handlar om tafsande. Vi har inget bra signalement på gärningsmannen så det är svårt att spana, säger Hans Lippens, presstalesman på Polisregion Öst.

Hittills har tre personer gripits för sexuellt ofredande under festivalen. De greps i anslutning till själva övergreppet. Polisen understryker att det är svårt att få tag på förövarna om de inte grips på bar gärning.

Bättre än förra året

Årets brottsstatistik ser betydligt bättre ut än under förra årets Bråvallafestival. Under de tre festivaldagarna förra året anmäldes 14-16 sexuella ofredanden, fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök, enligt polisen. Detta jämfört med elva ofredanden under de tre första av årets fyra festivaldagar.

– Hittills ser det mycket bättre ut, men vi ska komma ihåg att det är en dag kvar, säger polistalesmannen Hans Lippens.

– Jag tror förbättringen beror på att polisen informerar, arrangörerna informerar och att vi talar mer om det här.. Före varje uppträdande informerar arrangörerna om på storbildsskärm vid sidan v scenen om att det är viktigt att man ska ta hand om sina kamrater och anmäla brott omedelbart.

– Det sammantaget att man pratar mer öppet om det här, kvinnor och män, gör att det ser bättre ut i statistiken. Det skapar en tryggare miljö, säger han.

Också vad gäller narkotikabrott ser det bättre ut i år. Förra året rapporterades 173 narkotikabrott under festivalens tre dagar. I år är siffran 85 under de första tre dagarna, enligt polisen.

Brottskrönika från Bråvallafestivalen Enligt polisen i Östergötland har följande brott rapporterats under festivalen: Sexuellt ofredande: 11 Narkotikabrott: 85 Stöld: 13