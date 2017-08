Hillary Clinton utmålar Trump som ett "äckel"

Hillary Clinton beskriver tiden som motkandidat till president Trump som obekväm och säger att det blev speciellt jobbigt att uppträda på samma scen som honom efter att hans uttalanden om "pussy-grabbing" blev kända.

– Vad gör du? Håller du dig lugn, fortsätter le och låtsas som att han inte återkommande invaderar ditt utrymme. Eller vänder du dig om, tittar honom i ögonen och säger högt och tydligt: "Backa ditt äckel, gå bort från mig! Jag vet att du älskar att skrämma kvinnor, men du kan inte skrämma mig, så backa", säger hon enligt The Guardian.

Hon säger att en livstid av att hantera besvärliga män som försökt rubba hennes sinnesnärvaro har hjälpt henne hålla sig lugn.

Donald Trump och Hillary Clinton. Foto: JUSTIN LANE / EPA / TT

"Släpper ner sin gard"

Enligt förlaget ska boken ge en insyn i presidentvalet och Clinton säger själv att hon kan vara med öppen i den nya boken.

– Nu släpper jag ner min gard, skriver hon i förordet.

Men det ska dock inte vara en fullödig resumé av presidentvalet, utan mer av en personlig reflektion.

– I den här boken skriver jag om stunder från kampanjen som jag önskade att jag kunde gå tillbaka och göra om. Om ryssarna kunde hacka mitt undermedvetna skulle de hitta en lång lista, säger hon enligt CNN.

Ges ut i september

Boken som har titeln "Vad hände" är inte Clintons första. Hon har tidigare skrivit bland annat böckerna Hard Choices, efter sin tid på statsdepartementet, och It takes a village: and other lessons children teach us, efter sina år som presidentfru. Boken om kampanjen planeras utges den tolfte september.