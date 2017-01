PESHMERGA. Kurdiska trupper rycker framåt i norra Irak i kriget mot IS. Soldaterna på bilden har ingen koppling till händelsen med den dödade krigsfången. Foto: Uncredited / AP

I kapitlet "Offensiv mot IS" berättar Axel Stål om anfallet, men också vad som händer med en IS-terrorist som tas till fånga.

I december 2014 går kurdiska Peshmerga in i en IS-ockuperad by i Sinjarområdet.

Mannarna är grupperade enligt plan och nu har vi byn i ett järngrepp. Då berättar prickskytteteamet över radion att de har skjutit tre fiender. Två är döda och en träffad i benet och nu har de honom levande strax nordväst om oss på fältet. Jag ber plutonchefen att se till så att fången hålls vid liv – vi har övat sådant här förut och vad vi vill ha nu är information. Särskilt om var mineringarna finns.

Varenda byggnad är mer eller mindre utblåst

Plutonchefen bekräftar och beordrar sitt prickskytteteam att vänta med fången, vid liv, tills vi har kontroll på situationen. Då slår det plötsligt ner ett par 80-millimeters granater vid vägkorsningen, cirka 150 meter ifrån oss. Vi tar skydd i närmaste byggnad men är inte oroliga. IS får gärna skicka några granater om de nu vill så här i efterhand, när striden redan är avgjord. En enorm törst kommer över oss och vi dricker girigt ur våra fältflaskor.

Axel Stål.

Det är dammigt och allmänt jävligt i hela byn, våra egna spränghandgranater har bidragit till det hela och varenda byggnad på ena sidan av samhället är mer eller mindre utblåst.

”Kak Sirdar, vad har den södra kolonnen att berätta?” frågar jag plutonchefen.

Han ropar upp södra kolonnen som ligger i stridsställning en bit ifrån vägkorsningen. Svaret kommer:

”Allt klart, inga Daesh i sikte, vi har korsningen.”

Ingen får röra sig innan vi vet var minorna finns

Vi tänder cigaretter och dricker mer vatten. Nu gäller det att ta det lugnt efter den enorma adrenalinkicken vi alla har fått under återtagandet av byn. Vi måste konsolidera våra ställningar så att vi kan hålla byn och korsningen om nu IS mot förmodan vill försöka sig på något. Vi går igenom läget: ingen kan se något fel på den plan vi tidigare drog upp, som går ut på att södra kolonnen ligger kvar vid korsningen, eldledningsteamet stannar där de är och vi håller byn tills avlösningen kommer. Det dröjer nog ganska många timmar tror vi, för grusvägen måste röjas från minor med start redan flera kilometer ifrån våra nuvarande ställningar vid IS gamla frontlinje, som också har bombats sönder och samman.

Plutonchefen ger order om att fången ska föras till oss mitt i byn och att ingen får röra sig innan vi vet var minorna finns utplacerade. Jag ropar upp eldledningsteamet och bekräftar att vi har byn och att vi inte är i kontakt med fienden. Vi sätter oss vid brunnen mitt på torget och väntar. Efter en halvtimme kommer prickskytteteamet in med fången.

Omslaget till boken. I kapitlet "Offensiv mot IS" berättar Axel Stål om anfallet.

Det är en yngre man, jag gissar att han är mellan 20 och 25 år gammal. Han är skjuten strax under höger knä, och skadan är omlagd med ett ordentligt bandage. Han är skäggig, har händerna bundna framför sig, är klädd i svarta kläder och har ovanligt nog lågskor på sig. Det är tydligt att han är rädd, men samtidigt lägger jag märke till något trotsigt hos honom – ungefär som om han skiter i allt men vet att han har förlorat och samtidigt föraktar oss.

Ett par minuter senare hör jag ett enda pistolskott inifrån byn

Plutonchefen Sirdar frågar vänligt och respektfullt på arabiska om han vill ha vatten. Det vill han. När han har druckit och fått en cigarett sätter vi igång med förhöret.

”Var är minorna?” frågar Sirdar.

”Det finns bara en. Löpminering vid posteringen”, säger fången.

”Vem är du och varifrån kommer du?”

”Jag är en gudskrigare från Tal Afar”, svarar den unge mannen.

”Vem är din närmaste chef?”

Då pekar han mot byggnaden mitt emot där bomben slog ner.

”Abdal Hadi”, säger han. ”Martyr.”

”Var finns nästa postering?” frågar Sirdar. Svaret vet vi egentligen redan genom våra spaningsdrönare.

Fången pekar västerut längs vägen.

”Någonstans där borta, kanske några kilometer eller fler bort ditåt”, säger han.

En av yazidierna som är med oss pratar snabbt med Sirdar på sorani och jag hinner inte uppfatta vad som sägs, men nästa fråga är:

”Har du varit i staden Sinjar?”

I samband med det blir ynglingen ännu nervösare och skakar på huvudet samtidigt som han tittar på oss med trotsig blick. Sirdar, plutonchefen som är min vän och i samma ålder som jag, runt 45 år gammal, för mig lite avsides.

”Tror du att vi har nytta av den här fången längre fram?” frågar han mig.

Det är en fotsoldat som knappast sitter på någon värdefull information. Jag skakar på huvudet.

”Kak Sirdar, jag tror inte det. Ge mig ett par man så letar jag reda på löpmineringen. Så ses vi ute vid korsningen senare”, säger jag.

Med det får jag två mannar med mig och vi rör oss mot vägkorsningen. Ett par minuter senare hör jag ett enda pistolskott inifrån byn.