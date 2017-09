Här smattrar kulsprutorna under försvarsövningen Aurora 17

Kulspruteskytten Alex Carlsson deltar i marinens övning mitt under försvarsövningen Aurora 17. Foto: FÖRSVARSMAKTEN

Mitt under den stora försvarsövningen Aurora 17 övar besättningen på fartyget HMS Vinga i Karlskrona med att röja skarpa minor.

I den gigantiska militärövningen Aurora 17 övar 19 500 svenska soldater krig tillsammans med 1 400 soldater från USA. Här finns även mindre styrkor från Finland, Frankrike, Litauen, Norge, Estland och Danmark. Mitt under den stora militärövningen övar besättningen minröjning i Karlskronas skärgård.

Övningen, som Försvarsmakten själv har uppmärksammat på sin webbsida, går under namnet Northern Coasts och inleddes under tisdagen med en attackövning från en fiendebåt – stridsbåt 70. Kulsprutorna smattrar från HMS Vingas besättning när fiendebåten närmar sig.

Jimmie Adamsson, informationschef vid Försvarsmakten, berättar att fiendebåten kom upp bara ett hundratal meter från marinens fartyg:

– Det här handlar om att kunna identifiera ett hot, hantera det på rätt sätt – enligt de regler vi har. Känner de sig tillräckligt hotade så skjuter de på fiendebåten.

Jimmie Adamsson, informationschef vid Försvarsmakten. Foto: PRIVAT

HMS Vinga har fyra systerbåtar

HMS Vinga är normalt sätt stationerad i Karlskrona. Den har fyra systerbåtar – en i Karlskrona och två i Stockholm. Den huvudsakliga uppgiften är minröjning under vattnet – övningar som också kommer att genomföras mitt under Aurora 17. Det fälldes runt 165 000 skarpa minor i Östersjön och längs Sveriges kust under de båda världskrigen.

Runt 30 procent av dem ligger uppskattningsvis kvar på botten, enligt Försvarsmakten.

– Hittar man intressanta saker på botten så skickar man ner en undervattensfarkost, en gul obemannad ubåt som sitter fast i fartyget med hjälp av en kabel, säger Jimmie Adamsson. Undervattensfarkosten har sin egen sonar för att söka – men framför allt har den kameror som kan filma och identifiera det som finns nere på botten. På så sätt kan de se om det är någonting farligt. I så fall kan de lägga en laddning intill minan som oskadliggöra genom en fjärrutlösning.

Hittade åtta skarpa minor i Ålands hav

Hur ofta hittar ni minor i svenska farvatten?

– Vi gjorde en sådan här operation i Ålands hav för några veckor sedan. Då handlade det om skarpa, ryska minor från första världskriget. Den gången oskadliggjorde vi åtta stycken. Men du hör ju själv, om det finns runt 30 000 – det skulle ta hur lång tid som helst att identifiera och få bort alla dessa.

Hur farliga är de som finns i svenska vatten?

– Man ska inte överdriva riskerna. Där de ligger, delvis nedsjunkna i dyn, är de inte farliga så länge man inte gör undervattensarbeten eller påverkar dem på något annat sätt – exempelvis genom trålning. Men vi kan inte utesluta risker. Sprängämnet kan bli instabilt när det kommer i kontakt med syre. De kan också röra sig längs bottnen med undervattensströmmar. Så sent som förra året påträffades en mina ganska nära ett skär utanför Muskö i Stockholms skärgård.

"Vi övar för att lösa de uppgifterna i krig"

Just minröjning tillhör en av HMS Vingas huvudsakliga uppgifter.

– Det kan absolut säga. Vi övar för att lösa de uppgifterna i krig. Att röja gamla minor är en jättebra bonus och en jättebra träning. Att träna mot riktiga, skarpa minor gör att vi alltid måste skärpa till oss. I ett krigsläge är moderna minor ännu farligare.

De moderna minorna är så kallade avståndsminor. Du behöver alltså inte komma i direktkontakt med dem för att de ska explodera.

Kommer ni att ha minröjningsövningar under Aurora 17?

– Ja, jag tror att de kommer att börja tidigt i nästa vecka – minröjning är ett arbete som går långsamt och måste ske noggrant.