Donald Trump sparade inte på krutet under nattens tal i Florida.

✓Trump om Sverige

Under sitt tal vände Trump fokus mot Sverige: "Ni ser vad som hände i går kväll i Sverige? I Sverige! Där tog man in många personer och där har man problem som man aldrig har sett förut, säger Trump och fortsätter."

Av allt att döma hänvisade Trump till ett uppmärksammat inslag som sändes på tv-kanalen Fox News under fredagen, där profilerade programledaren Tucker Carson intervjuade dokumentärfilmaren Ami Horowitz som har tillbringat tid i Sverige.

I intervjun anklagas svenska myndigheter bland annat för att mörka etnicitet på sexualförbrytare, samtidigt som dokumentärfilmaren slår fast att sexualbrott och vapenbrott har ökat markant under den period som Sverige har anammat sin ”öppna dörr”-politik gentemot flyktingar.

Bland annat anges att endast 500 av de 162 000 asylsökande 2015 har fått jobb. Exakt samma siffror angavs i en nyhet som SVT publicerade 31 maj i fjol. Vad Horowitz glömmer att nämna är att det krävs ett särskilt tillstånd för att få arbeta innan man fått uppehållstillstånd.

Under flyktingkrisen var Migrationsverket satta under hård press, och en av de funktioner som sackade efter i arbetet var just utfärdandet av dessa tillstånd.

✓Trump: Jag har sparat staten 700 miljoner på militärflyg

Donald Trump sa: "Jag har redan sparat mer än 700 miljoner dollar efter att jag gått in i förhandlingarna om F-35".

Den minskade kostnaden stämmer, men planerna på att sänka prislappen hade redan satts i rullning innan president Trump började fördöma kostnaden offentligt.

Politifact graderar Trumps påstående som "mestadels falskt".

✓Trump: Obama valde länderna för reseförbudet

Donald Trump försvarade sitt reseförbud för medborgare i sju länder, med motiveringen att länderna var utvalda av hans företrädare Barack Obama.

Det är sant att Obamas regering försvårade medborgare i de sju länderna att resa till USA. Efter 2011 krävdes visum och ländernas medborgare omfattas inte av Visa Waiver Program. Trumps reseförbud går däremot mycket längre än vad Obama gjorde, och stoppar även medborgare från länderna som har giltigt visum.

Politifact graderar Trumps påstående som en "halvsanning".

Trump: Medierna har lägre förtroende än kongressen

Tre av varandra oberoende vetenskapliga studier som utförts under de senaste tre åren visar motsatsen, enligt Politifact.

Mediernas förtroende är visserligen lågt, men det amerikanska folkets förtroende för kongressen är ännu lägre.

Politifact graderar Trumps påstående som "mestadels falskt".

✓Trump: Det finns inget utvärderingssystem för flyktingar från Mellanöstern

Även om det finns en oro för att information faller mellan stolarna, så finns det sedan 1980 ett system för just detta som innefattar flera federala underrättelse- och säkerhetsorganisationer. En sådan utvärdering innebär flera säkerhetskontroller och tar vanligtvis två år

Politifact graderar Trumps påstående som "falskt".

✓Trump använde Jefferson - i kriget mot medierna

"Inget kan tros som skrivs i en tidning", sa Trump och citerade den amerikanske landsfadern Thomas Jefferson, från 1807.

Citatet stämmer, men visar bara en del av sanningen, enligt Politifact. Jefferson har flera andra citat som behandlar tidningar och medier, bland annat detta, i ett brev daterat 1787:

"Om det vore upp till mig att bestämma huruvida vi skulle ha en regering men inga tidningar, eller tidningar utan någon regering, så hade jag inte tvekat ett ögonblick på att välja det senare. Jag menar att varje person borde få dessa tidningar och ha kapaciteten att läsa dem."

Politifact bedömer att Trump har använt ett korrekt citat från Jefferson men taget ur sin kontext.