De senaste dagarna har bjudit på regn och rusk i flera delar av landet. Och även de kommande dagarna ser högsommarvärmen ut att utebli.

Under måndagen väntas det bli fint i östra delarna av Sverige medan de västra delarna väntas få regn.

– Där det blir lite sol kan det bli något varmare, strax över 20 grader. Det blir i Stockholmsområdet, säger Ina Ynnesdal.

Meteorologen: Kan komma 30-40 millimeter regn på ett dygn

På tisdag blir det desto dystrare.

– Det ser ut att bli regnbyar i Norrland och Svealand och lite kyligare. Men fortsatt inte så mycket nederbörd. Däremot är det risk för åska i Norrland, säger Ina Ynnesdal.

Mitt i veckan kommer däremot ett lågtryck in från Tyskland som kommer ligga över Skåne och dra in över Götaland och Svealand. Under 24 timmar kan det komma upp mot 30-40 millimeter. Främst är det de västra delarna som kommer drabbas.

– Det är ganska mycket, säger Ina Ynnesdal.

– Lågtrycket kan gå mer väst eller öst så nederbörden kommer bero lite på det, säger Ina Ynnesdal.

Det kan komma rejäla skurar i veckan. Foto: JOHAN NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Prognosen visar på lågtryck kommande helg

Lågtrycket väntas röra sig upp över Norrland under torsdagen.

– Det kommer även komma regnbyar över inlandet i Götaland och Svealand. Men det är Norrland som väntas få mest regn, säger Ina Ynnesdal.

Inte heller helgen ser ut att bjuda på något vidare väder – även om prognosen kan hinna ändra sig fram till dess.

– Dessvärre fortsätter det med liknande väder i helgen. Detaljerna är lite osäkra men det ser ut att bli en del lågtryck och fronter, säger Ina Ynnesdal.