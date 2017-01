Här säger alla brandmän i Trosa upp sig – samtidigt

"Jag har jobbat i snart tio år som deltidsbrandman. Nu kan jag förlora mellan 4 000 och 10 000 kronor per år", berättar Mikael Andersson, 33. Foto: Anders Gronlund / ANDERS GRÖNLUND, KVÄLLSPOSTEN. ANDERS GRÖNLUND

– Jag har jobbat i snart tio år som deltidsbrandman. Nu kan jag förlora mellan 4 000 och 10 000 kronor per år, berättar Mikael Andersson, 33.

På filmen tågar Trosas alla deltidsanställda inom räddningstjänsten in till platschefen Rickard Antman med dokument där de säger upp sig. Rickard Antman tackar var och en för väl utfört jobb – och säger också upp sig själv på filmen, som brandmännen själva har publicerat i en grupp på Facebook.

– De säger att det nya avtalet är så bra. Så tar de bort OB-tillägg och biltillägg och bakar in det. Då blir det minus för många. Vi är inte så dumma att vi inte kan plus och minus, säger Rickard Antman och fortsätter:

– Det handlar också om sättet det här görs på. Ta bort OB-tillägg som är så synligt och baka in det, gömma det i en totalsumma och säga att det blir plus. Det blir inte plus, säger han.

Det nya kollektivavtalet för räddningstjänst i beredskap kallas RIB 17 och gäller från 1 maj 2017 till 1 april 2019. Några förändringar är att grundersättning för en beredskapsvecka höjs för alla deltidsbrandmän, liksom ersättning vid larm. Däremot försvinner OB-tillägg på kvällar, helger och nätter, liksom bilersättningen.

Så kan det slå

Mikael Andersson, som arbetar som snickare och deltidsbrandman i Trosa, är själv ett bra exempel på hur det nya avtalet kan slå.

– Jag jobbar som snickare på dagarna och arbetar bara kvällar och helger som brandman. Det är klart att man vill vara med och hjälpa samhället när det händer saker, men inte till vilket pris som helst, säger han.

Eftersom Mikael Andersson arbetar kvällar och helger är han en av dem som förlorar mest på nya avtalet. Mellan 4 000 och 10 000 kronor per år har han räknat ut.

– Man måste säga ifrån någon gång. Flera som jobbar på sitt andra jobb nattetid kommer att förlora pengar om de sticker i väg på ett larm under natten, säger Mikael Andersson.

Missnöjet är stort

Missnöjet över det nya kollektivavtalet för deltidsbrandmän är stort och över hela landet hotar personal att upp sig. Rapporter om uppsägningar och hot om uppsägningar kommer från bland annat Uppsala, Sala-Heby, norra Öland, Sibbhult, Åhus, Arboga och Kungsör.

Brandmännens Riksförbund ställer sig inte bakom den här typen av massuppsägningar. Förbundsordförande Peter Bergh säger till TT att de i stället uppmanar sina medlemmar att prata med lokala ledningar och ha en dialog.

Platschefen Rickard Antman säger att nästan det enda man kan förhandla om lokalt är ersättning till platschefer som han.

– Så jag funderade på att kräva en höjning av platschefstillägget från 2 300 till 23 000 kronor och dela ut till de andra killarna. Men jag sa upp mig i stället, säger han.

Vad som händer nu är oklart. Deltidsbrandmannen Mikael Andersson vet vad som är hans förhoppning.

– Jag hoppas att de bryter avtalet och förhandlar fram ett nytt. Gör om, gör rätt, säger Mikael Andersson.