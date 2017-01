Här lämnar Obama för solsemester

När avgående president Barack Obama och hans fru Michelle vaknade i sin privata del på andra våningen i Vita huset på fredagsmorgonen väntade några intensiva sista timmar som USA:s mäktigaste par.

Barack Obama besökte sitt arbetsrum Ovala rummet i västra flygeln en sista gång och passade på att lämna – precis som alla sina företrädare – ett brev till sin efterträdare i en särskild skrivbordslåda.

Därefter klev han och Michelle ut på Vita husets norra trappa som vetter mot Pensylvania Avenue för att strax före klockan tio på förmiddagen ta emot sina gäster Donald och Melania Trump, rapporterar CNN.

En viss förvirring uppstod när Melania Trump räckte över ett paket från den välkända juvelerarbutiken Tiffany & Co i ljusblått presentpapper till sin företrädare Michelle Obama. Men en medarbetare till presidentparet tog snabbt hand om paketet medan makarna Obama och Trump ställde upp sig för fotografering.

Makarna Obama och makarna Trump. Foto: Alex Brandon / AP TT NYHETSBYRÅN

Paret Obama tar semester

Värdparet och gästerna försvann sedan in i Vita huset och drack under en dryg timmes tid te och kaffe i Blå rummet innan de – något försenade – hoppade in i en väntande limousine och tillsammans åkte till Kapitolium för installationsceremonin.

Efter att Donald Trump svurit presidenteden klappades han om av Barack Obama som även passade på att ge sin efterträdare några väl valda råd innan det åter var dags för gemensam fotografering.

Sen kunde makarna Obama fokusera på semester.

De lämnade Kapitolium i militärens helikopter som tog dem till Base Andrews där ett flyg väntade för att transportera dem vidare till Palm Springs i Kalifornien och några dagars solsemester, där de kommer låna en god väns hus.

"Hej allihopa! Tillbaka till det ursprungliga kontot. Fungerar det här fortfarande? Michelle och jag åker i väg på en snabb semester, sen börjar vi jobba igen." skriver Barack Obama på Twitter.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work. — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2017

Även Michelle Obama twittrade om den stundande ledigheten och de åtta åren i Vita huset som nu är över, samtidigt som hon publicerade en bild där hon omfamnas av en av sina döttrar.

"Efter 8 extraordinära år kommer jag ta en liten paus. Men är tillbaka innan ni vet ordet av för att arbeta tillsammans med er i frågor som vi bryr oss om." skriver hon.

After an extraordinary 8 years, I'll be taking a little break. Will be back before you know it to work with you on the issues we care about. pic.twitter.com/o0ECJitXnw — Michelle Obama (@MichelleObama) January 20, 2017

Obama startar ny organisation

Paret Obama kommer framför allt ägna sig åt sin nya organisation Obama Foundation när de är tillbaka från semestern.

Makarna berättar om organisationen, som ska fokusera på vad det innebär att vara en god medborgare på 2000-talet och vara baserad i de södra delarna av Chicago, i en kort film på nätet.

– Vi vill att ni skickar oss era idéer, era drömmar och förhoppningar om vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Barack Obama i filmen.

– Vi vill att ni berättar för oss vad vi borde tänka på, säger Michelle Obama.

Hon lägger även till:

– Men först ska vi ta en liten paus. Nu kan vi äntligen få sova lite och umgås med vår familj och bara vara stilla ett litet tag.