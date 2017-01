Under åren i Vita huset har president Obama blivit bortskämd med riktiga stjärnkockar. Bland annat har den svenska superkocken Marcus Samuelsson lagat hans mat både under en påskhelg med familjen och under Obamas första statsbankett.

Obama och Michelle Obama har dessutom besökt nästan alla finkrogar i hela den amerikanska huvudstaden.

Men det är inte bara finmat som faller Obama på läppen.

Han gillar även snabbmat – särskilt cheeseburgare. Och det är framför allt ett ställe som blivit en uppmärksammad favorit: Ray’s Hell burger i Washingtonförorten Arlington.

Obama gillar snabbmat. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP TT NYHETSBYRÅN

Obama beställer hamburgaren medium well

Stället ser i ärlighetens namn inte mycket ut för världen. Men efter att Obama satte sin fot här har lokalen blivit dubbelt så stor och det är nästan alltid fullsatt. Första gången Barack Obama kom hit var i maj 2009, bara några månader efter att han svurits in som president. Med sig hade han vicepresidenten och gode vännen Joe Biden.

Efter det ville alla testa burgarna, berättar Andrew Gumeniuk.

– Folk kommer från Kina och Europa och vill äta samma som Obama.

Snart stod Obamas egenkomponerade hamburgare högst på menyn ”The Funky President” – med lagrad vit cheddar från Vermonst och tomater. Priset? 9,99 dollar, knappt 90 kronor.

– Om man verkligen vill göra som presidenten ber man om "medium well", tipsar Andrew Gumeniuk.

Obama tog med sig ryska presidenten till hamburgehaket

I juni 2010 var presidenten tillbaka – med en ännu mer otippad gäst.

Under en lunchpaus mitt i ett bilateralt möte med Rysslands dåvarande president Dmitry Medvedev tog de en gemensam limousin till restaurangen. Obama beställde som vanligt en hamburgare, lade till lök, sallad, tomat och inlagd gurka medan den ryska presidenten bad om en variant med jalapenos och svamp.

Andre Gumeniuk hoppas att Obama snart är tillbaka – nu när han inte har lika mycket att göra.

– Jag kommer sakna honom som president, säger han.

Tror du Trump kommer komma hit?

– Nej, det känns inte så. Men han är så klart också välkommen.