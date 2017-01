Direkt efter att president Donald Trump i fredags svurits in som USA:s 45:e president var det dags för hans företrädare, Barack Obama, att ta med sig frun Michelle Obama på en välbehövd semester.

Paret flög från Andrews Air Force Base till den populära ökendestinationen Palm Springs i Kalifornien och landade mitt i ett regnoväder. Några trogna Obama-supportrar stod med paraplyer ute på vägen och välkomnade dem, skriver lokala tidningen Desert Sun.

Paret Obama fortsatte sedan med bil till Rancho Mirage och Thunderbird Heights, där de semestrat flera gånger förut och bland annat besökt USA:s förre Spanien-ambassadör James Costos och inredningsdesignern Michael Smith.

Under lördagen, första dagen som före detta president, styrde Obama sedan mot golfbanan.

Enligt nöjessajten TMZ spelade Obama på miljardären Larry Ellisons privata golfbana på Porcupine Creek Ranch i Rancho Mirage Saturday tillsammans med några vänner under uppsikt av Secret Service.

Kanske hade presidenten fortfarande lite jobbtankar som snurrar i huvudet för han missade en putt på nära håll – men som tur är har han ju nu mycket tid att öva, konstaterar TMZ.

Desert Sun skriver att Obama till skillnad från tidigare resor hade ett betydligt mindre följe – "bara" fyra bilar eskorterade honom och utan att stänga av trafiken.

Under söndagen var Obama också tillbaka på Twitter för första gången sedan han lämnade över makten.

Han länkade till en artikel i New York Times om de miljoner brev som skickats till Vita huset under hans åtta år.

– Jag läste brev som de här varje dag. Det var en av de bästa delarna av jobbet – att höra från er, twittrade han.

I read letters like these every single day. It was one of the best parts of the job – hearing from you. https://t.co/so1luBcszV