Här gör Madelines modekollektion succé

Madeline Stuart var den första modellen med Downs syndrom som gick en visning på New York Fashion Week. Foto: Instagram

Den har redan gjort succé på New York Fashion Week.

Madeline Stuart var den första modellen med Downs syndrom som gick en visning på New York Fashion Week. Men drömmarna slutade inte där, och nu har den världskända 20-åringen lanserat sin första klädkollektion: "21 Reasons Why by Madeline Stuart".

Kollektionen lanserades i helgen hos modeplattformen Art Hearts Fashion under New York Fashion Week. Madelines mamma och manager Rosanne Stuart berättar att visningen blev en succé.

– Det var fullsatt i lokalen, trots att det var en sen visning. Helt otroligt, Madeline kunde inte vara lyckligare.

Kollektionen lanserades i helgen hos modeplattformen Art Hearts Fashion under New York Fashion Week. Foto: Patrick Lee / ORBIS PHOTOGRAPHY 2

Fått en flygande start

Madeline har alltid älskat färgglada kläder som reflekterar hennes personlighet. Där hittade hon inspirationen till sin kollektion.

– Eftersom hon har en funktionsvariation så oroar man sig alltid för hennes framtid. Vi hoppas att en klädkollektion skulle kunna ge henne en stadig inkomst för resten av livet om den blir populär.

Kollektionen har fått en flygande start och uppmärksammats världen över. Härnäst åker Madeline och Rosanne till Paris för modeveckan där – och ytterligare en visning.

– Att människor uppmärksammar det Madeline gör är så vackert, säger Rosanne Stuart.

Madeline har alltid älskat färgglada kläder som reflekterar hennes personlighet. Foto: Patrick Lee / ORBIS PHOTOGRAPHY 1

21 anledningar...

Namnet "21 Reasons" syftar på den extra kromosom 21 som personer med Downs syndom har – och på 21 anledningar att människor borde vara mer kärleksfulla och omtänksamma.

– Dessutom fyller Madeline 21 i år, och alla ser väl fram emot sin tjugoförsta födelsedag, säger Rosanne och skrattar.

Efter Paris väntar en händelserik vår för Madeline. Hon kommer gå visningar i Los Angeles, Las Vegas och Denver innan det bär hem till Australien igen.