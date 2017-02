Här faller bilarna ner i slukhål efter stormen

En av de mest kraftfulla stormarna på flera år lamslår stora delar av södra Kalifornien, i västra USA. Motorvägar har översvämmats, flera jordskred har drabbat området och hundratals träd och elledningar har fallit ner, enligt LA Times.

Tiotusentals personer har drabbats av strömavbrott.

NBC News rapporterar också att minst tre personer har dött på grund av stormen.

En 55-årig man i Los Angeles dog efter att ha fått elektrisk ström i kroppen av en elledning, som dragits ner av ett fallande träd. En annan person hittades död i en bil som fastnat i vattenmassorna.

En tredje person dog i en masskrock där en förare fått vattenplaning på en väg i San Diego.

Bilarna faller ner i slukhålet

Många motorvägar har översvämmats. Foto: Marcus Yam / LOS ANGELES TIMES / POLARIS POLARIS IMAGES

Några av de mest dramatiska bilderna från den kraftiga västkuststormen togs i Studio City, i Los Angeles. Där föll två bilar ner i ett stort slukhål på fredagsnatten.

En 48-årig kvinna som föll ner med sin bil i slukhålet kunde räddas med hjälp av en stege, och togs senare till sjukhus med lindriga skador, enligt räddningstjänst.

Föraren i den andra bilen, som en videokamera fångade när den föll ner, klarade sig ut ur bilen oskadd.

Räddningspersonal kunde bara se på när bilen föll ner i det stora slukhålet.

Brandbilen faller av vägen

Flera flygplan har ställts in eller försenats till Los Angeles flygplats de senaste dagarna på grund av stormen. Santa Barbaras flygplats stängde helt under fredagen efter att motorvägar dit översvämmats.

Räddningspersonal har räddat många personer undan översvämningar och andra nödsituationer som uppkommit till följd av stormen. Men även räddningstjänsten har svårt att arbeta.

En brandbil föll ut från vägen efter att vägen gett vika och stormen drivit på. San Bernardinos räddningstjänst uppger, enligt LA Times, att alla brandmän klarade sig ut ur bilen innan den tippade över.